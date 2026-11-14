Leesett az első hó Kárpátalján
Kárpátalja több településén is havazott, a fehér tájképek Uzsokon, Alsóhatárszegen (Roztoka) és a Kijev–Csap autóút Kárpátalját és Lemberg megyét összekötő hágóján is megjelentek.
A hágónál kezdődött havazást követően a levegő hőmérséklete megközelítette a 0 Celsius-fokot. Uzsokon szintén leesett az első hó, a helyiek már meg is osztották a behavazott tájról készült felvételeket. A Szarvasházai kistérséghez tartozó Alsóhatárszegen ugyancsak fehér hótakaró borítja a tájat, a Kárpátok hegyoldalai pedig fokozatosan havas köntösbe öltöznek.
Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint a Kárpátokban és Kárpátalján havas eső várható. A hegyvidéki területeken hóvihar, tapadó nedves hó és jegesedés is kialakulhat, a széllökések sebessége pedig elérheti a 25–30 méter/másodpercet.
Ukrajna többi részén a következő napokban elsősorban esőre lehet számítani. A síkvidéki területeken egyelőre nem várható tartós hótakaró, mivel a nappali fagypont feletti hőmérséklet miatt a havas eső gyorsan elolvad.