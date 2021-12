Kárpátalja ma: a vonatozás új extrája, a beltéri havazás

Extravagáns és természetközeli – végül is így is fogalmazhatnánk a Liszicsanszk–Ungvár vonatjáratról közzétett felvételek alapján. Hogy mennyire kényelmes azoknak, akiknek mindezen extrákat el is kell viselniük, azt nem firtatnám.

A 046-os Liszicsanszk–Ungvár vonatjárat utasai meglehetősen érdekes jelenségről adtak hírt.

A vonat egyik kocsijába ugyanis beesik a hó.

Képernyőkép. Forrás: Telegram/Novini.LIVE

Az egyszerre kül- és beltéri csendéletről felvételeket is közzétettek. Bár jómagam a természetesség híve vagyok, mégis ennek a fagyos látványnak a fizikai megtekintését személy szerint talán inkább kihagynám, ha lehet.

A mukachevo.net megjegyzi, hogy az Ukrán Vasutak (Ukrzaliznicja) egyelőre nem reagált az esetre, a turisták viszont már az Ukrzaliznicja ezen „új szolgáltatásával” viccelődnek.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma