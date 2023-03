Tavaszi virágok borították be a Nárciszok völgyét. Többek között lila sáfrány, hóvirág, kakasmandikó (hívják még Szent György virágának és kutyafognak is) és különböző efemerek is megtalálhatók a völgyben.

Ezeknek a növényeknek a virágzása nem tart sokáig, ezért érdemes őket időben megcsodálni.

A területen ugyanakkor májusban borulnak virágba a nárciszok. A völgy azon kevés helyek egyike Európában, ahol hegyi nárciszok nagy mennyiségben nőnek.

