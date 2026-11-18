Felavatták Ungvár 85. miniszobrát november 17-én, a Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) jogi karának közelében. A „Végzősök – 1996. Initium” elnevezésű alkotás a jogi kar első, már a független Ukrajna időszakában végzett évfolyamának 30. évfordulója alkalmából avatták fel.

A miniszobor a különböző nemzedékeket összekötő diákközösséget jelképezi. Az alkotáson könyveken ülő, tanuló diákok láthatók, mellettük pedig Ukrajna térképe, amely kirakósként jelenik meg.

Az alkotás Roman Murnik munkája. A megvalósítást a Muse Travel, valamint Jurij és Katerina Csizsmar mecénások támogatták.

A miniszobrot az 1996-ban végzett hallgatók ajándékozták egykori alma materüknek.

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