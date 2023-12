Kárpátaljai vállalkozások: a Cafe Fratelli

Your cup of inspiration – olvashatjuk a nemrég megnyílt beregszászi Cafe Fratelli falán. Vitathatatlan, hogy aki belép a kávézó ajtaján, otthonosan érezheti magát. A különlegesen finom kávék elfogyasztásakor pedig mindenki elégeddetten távozhat. A kiszolgálás nagyon szívélyes. Az üzletvezetővel, a nagyberegi származású Nyiscsák Attilával beszélgettem, hogy kicsit közelebbről megismerjük őt és a Fratteli Cafet.

– Mesélj kicsit magadról.

– Nagyberegen élek. 26 éves vagyok. Jelenleg pedig a Fratelli Cafe vezetőjeként és a társtulajdonosaként tevékenykedem.

– Hogy kerültél a vendéglátásba?

– 2016-ban megszereztem a diplomámat villanyszerelő szakon, Nagyszőlősön. Akkor még nem tudtam az életem itthon elképzelni, nem volt olyan lehetőség, amilyet én elgondoltam. Aztán adódott egy munkalehetőség külföldön: Londonban sikerült egy barátommal a vendéglátásban elhelyezkedni. Ugye tapasztalat és megfelelő nyelvtudás nélkül a vendéglátóipar az, ami munkát tud biztosítani pályakezdő lelkes fiataloknak. Így kerültem a vendéglátásba, ami megtetszett.

– Hogyan jött az ötlet, hogy kávézót nyiss?

– Mindig is szerettem volna saját vállalkozást nyitni, olyannal foglalkozni, ami tudom, hogy az enyém. Ez nagyon sokáig csak egy álom volt, és nem is tudtam, hogy mennyire megvalósítható. Se tapasztalatom, se ismeretségi köröm, se kapcsolatrendszerem nem volt. Angliában ugye a vendéglátás területén dolgoztam, ott kezdtem a „kávézós” karrieremet. Aztán 2019-ben egy hotelben kaptam munkát a kávé részlegen, ott már csak kávéval foglalkoztam, így rengeteget segített az ott szerzett tapasztalat. Megláttam azt, hogy ez egy jó dolog, és amúgy is szerettem ezt csinálni. Miután hazajöttem 2020-ban, leültem és elkezdtem latolgatni, mik azok a dolgok, amik rendelkezésemre állnak ahhoz, hogy egy kávézót nyissak. Az elmúlt három évben sokat tanultam, rengeteget változtam, mint ember, sok dolgot most már másképp látok, sok mindenhez bátrabban állok hozzá. Már át tudom látni, hogy milyen az itthoni kávépiac, s tudom, milyen kávékat szeretnek az emberek.

– Milyen nehézségekkel kellett szembenézni a kávézó megnyitásakor?

– Az első nagy kérdés az volt, hogy nyissunk-e vagy nem. Egy olyan országban élünk, ahol háború dúl. Kárpátalján, hála Istennek, békesség van, de annyira bizonytalannak tűnt az egész, hogy merjünk-e belevágni egy ilyen volumenű dologba. Az egyetlen megoldás az volt, hogy Isten elé vittük, és Ő megerősített ebben minket. Aztán voltak még kihívások a tervezéssel, a megvalósítással, az építkezési résszel, a berendezések összerakásával stb., de hála Istennek, megoldódott. Úgyhogy így kezdtük még talán valamikor április-májusban a tervezgetést. A nyitást szeptemberre terveztük, azonban csak októberben sikerült megvalósítani, de jobb később, mint soha. A lényeg, hogy most már itt vagyunk, és csináljuk teljes erőbedobással.

– Mesélj a névválasztásról? Miért Cafe Fratelli?

– Nos, a fratelli az olaszul testvéreket jelent. A tulajdonostársam pedig szintén egy hívő ember, és vannak még partnereink, akik szintén. Ennek tiszteletére választottuk ezt a nevet. Továbbá azért olasz, mert ők a legjobbak a kávéiparban, ezért szeretnénk ebben rájuk hasonlítani. Valamint rengeteg berendezésünk olasz: a kávédarálóink, a kávégépünk, sőt még a forró csokit is Olaszországból hozzuk, és nyilván a kávé maga, amit forgalmazunk, szintén olasz.

– Ti miben vagytok másak, mint a többi kávézó?

– Nos, ezt inkább a vendégeknek kell megmondani. Mi elsősorban arra törekszünk, hogy meggyőzzük az embereket arról, hogy az a kávé, amit mi szervírozunk, az valóban finom és jó minőségű. Egy jó termék az, amit adunk, és emellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy kellemes kiszolgálásban részesüljön, aki betér hozzánk. A környéken rengeteg kávézó van, ahová bemehetnek az emberek, viszont ha mégis úgy döntenek, hogy minket választanak, akkor azért én őszintén hálás vagyok. Szeretném, ha azt éreznék, hogy én vagyok értük. Fontos, hogy a vendég tényleg jól érezze magát. Úgy gondolom, hogy egy jó termék mellé egy jó kiszolgálás is párosul, és ez teszi valóban teljessé azt az élményt, amit a vendég megkaphat. Egy olyan hellyé szeretném tenni a kávézót, ahol a vendég nemcsak megiszik egy kávét és elmegy, hanem akár lelkileg is fel tud töltődni.

– A vendégek milyen fajta kávékkal találkozhatnak, ha betérnek hozzátok?

– Kétfajta kávébabbal dolgozunk. Van egy 100%-os arabikánk, és van egy 80-20-as arabika-robuszta mixünk. Az első az egy lágy, de magasabb savtartalmú, tehát egy kicsit talán savanykásabb profilú kávé. A 80-20-as mixben van 20% robuszta, ami kellőképpen kiegyensúlyozza és igazi testességet, intenzitást kölcsönöz a kávénak. Ezek az alapok, maga az eszpresszó, amit mi felszolgálunk. Aztán erre építve rengeteg fajta variációját tudjuk elkészíteni a kávénak: tejeskávét, cappuccinót, lattét, flat white-ot, és ezen kívül amit még szeretnének a vendégek. Kiemelném továbbá, hogy nemcsak tehéntejjel, hanem növényi tejjel is dolgozunk. Szóval a paletta nagyon széles.

– Melyik a vendégek kedvence?

– Ez nagyon egyénfüggő. Nem is tudnék csak egyet kiemelni. A férfiak általában feketén isszák. A hölgyek általában tejjel szeretik cappuccino vagy latte formájában, de itt sem tudok általánosítani. Talán még azt is el tudom mondani, hogy napszakfüggő. Reggel az emberek jobban szeretik az eszpresszót, kell valami erős, ami feldobja őket, napközben viszont vagy délután már sokkal szívesebben isznak mondjuk egy tejeskávét.

– Ha jól tudom, a vendégek nemcsak kávét kaphatnak, hanem friss pékárut is. Ezeket a termékeket te magad készíted?

– Igen, kaphatók nálunk frissen sült croissant-ok is. Ezeket én sütöm ki. Megveszem őket lefagyasztva, és aztán beteszem a sütőbe. Maga az előkészület és a sütési folyamat több időt vesz igénybe. 40-45 perc kell, míg kiolvad, és egy fél óra a sütés. Többféle variáció közül lehet választani. Vannak egyszerű vajas croissant-ok, de vannak különböző ízesítésűek is: csokis és mandulás. Eddig volt pisztáciás is, de sajnos azt már a beszállító nem tudja szállítani. Igyekszem mindig valami újat vinni a kínálatba.

– Milyen hatással van rátok a háborús időszak?

– Két hónapja nyitottunk meg. A háború pedig lassan már két éve tart. Egyrészt azt tudom mondani, hogy nehéz. Nehéz azért, mert rengeteg ismerősöm van, akik külföldön tartózkodnak, és csak a távolból küldik a jókívánságokat. Mindig mondják, hogy szívesen bejönnének, és ha egyszer hazajönnek, akkor benéznek a kávézóba. Reméljük, mielőbb rendbe jön az ország, és mi is fellendülünk. Továbbá én próbálom meglátni a pozitív dolgokat is. Örülök annak, hogy magyar vendégek mellett rengeteg belső-ukrajnai vendégünk van, sok új arcot ismerhettem meg általuk.

– Tervek a jövőre nézve?

– Szeretnénk terjeszkedni, de egyelőre arra koncentrálunk, ami most van. A jövőre nézve most csak annyit tudok mondani, hogy jön a tavasz, majd jön a jó idő, akkor várható, hogy egy kicsit fel fog lendülni a forgalom is.

– További sikereket kívánok számotokra!

Mondik Márta

Kárpátalja.ma