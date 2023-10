Kopogtató: lassíts!

Itt van az ősz, itt van újra, csúszik az út és sok a száguldozó.

Bevallom, én is megnyomom a gázpedált néha. Főleg, amikor sietek, és már 10 perce ott kellene lennem a tetthelyen.

És akkor fogom ki Beregszász összes létező piros lámpáját. Vagy a gyalogosokat. Vagy a kátyúkat. Így legtöbbször lassan, de biztosan haladok. Ez sokszor tötyögésnek tűnik a mellettem elszáguldó kocsikéhoz képest. Pedig nem hajtok kisebb sebességgel, mint ami korlátozná a forgalmat.

Olyan csodálatos most ősszel, ahogy felettem összeérnek a színes lombkoronák. De ha 120-szal száguldanék, hol látnám ezeket? Nem érkeznék kitérni az úton átszaladó fekete, lomposfarkú mókus, kóbor kutyák és cicák elől. Vagy a nyuszik elől.