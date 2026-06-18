Magyarázó: aptecska

Pallagi Marianna Magyarázó

Kinyittatják velünk a határellenőrzésekkor a bagázst és a bárdácskit. Perekiszt, tinktúrát, esetleg tillat kérünk a patikában, de nem értik, miről van szó? Magyarázó című sorozatunkban szemezgetünk a „kárpátaljai nyelvjárások”, kölcsönszavak kincseiből. 

aptecska – elsősegélycsomag; (házi, úti) gyógyszerkészlet

Kivettem egy sebtapaszt az aptecskából.

A kölcsönszó forrása: Gazdag Vilmos – Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban

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