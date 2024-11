Mesterségem címere: divattervező

Az Orsoya Darchi magyar luxusmárka Magyarországon mára már előkelőhelyet foglal el a divatvilágban. Azt azonban kevesen tudják, hogy a márka alapítója és tervezője Kárpátalján, pontosabban Munkácson született.

Hogyan jutott egy Latorca-parti városból egy kárpátaljai kislány a divatvilágba, és hogyan lett mára a meghatározó alakja? Következő interjúnkban ezekre keressük a választ, ismerjük meg Darcsi Orsolyát!

– Milyen volt a gyerekkorod Munkácson? Mesélj, légy szíves, kicsit magadról. Mit tudhatunk rólad?

– Munkácson csak megszülettem és petrezselymet árultam a piacon a nagymamámmal, illetve a szüleim a kis boltokba onnan szerzik be a friss árut a mai napig. Jelenleg is eltévedek a macskaköves utakon kint, egyedül a munkácsi várat tudom pontosan hol van. Életünk nagy pillanatát viszont a férjemmel a várban tettük felejthetetlenné, az egész esküvőt ott szerveztük meg, nagyon izgalmas volt, a Magyarországról származó vendégek imádták, és nem győztek csodálkozni, mit is lehet nálunk megvalósítani. Azonban

hozzám inkább Beregszász állt közel, mert 12 éves koromtól a magyar gimnáziumban éltem mindennapjaimat, estéimet pedig a kollégiumban töltöttem. Most sem csinálnám másképp.

– Otthon már csak hétvégi vendég voltam, valószínűleg a gyerekeimre is kollégium vár majd. 17 éves koromban felvételt nyertem a Corvinus Egyetemre, majd a gazdaságszociológiai mesterszakot követően irodai munka mellett elvégeztem a divatképzést is.

– Hogyan jött az életedbe a tervezés és a varrás?

– Kislánykoromtól Dercen legprofibb varrónője készítette el számomra az általam megálmodott ruhát, amikor közeledett egy ünnepség vagy esemény, 12-14 évesen készültek az első tervek. Hálás vagyok neki, hogy megmutatta, milyen egy tökéletes kivitelezés. Úgy gondolom, hogy ösztönösen tört elő belőlem ez a képesség. Ezeket a ruhákat 20 év elteltével is a szekrényemben őrzőm, és ha nosztalgiázni szeretnék, csak előveszem őket. Sajnos az élet nem úgy hozta, hogy rögtön tervezőnek tanultam, így az egyetemi mesterképzés elvégzése után tudtam a tervezői tanulmányaimat elkezdeni 8 órás munka mellett. Viszont jobb később, mint soha, ma már hallgatok a megérzéseimre.

– Mikor alapítottad meg saját márkádat?

– 2014-2015 tájékán rengeteg helyen, eseményen jártam már a saját ruháimban, és meglepően sokat érdeklődtek irántuk, többen leszólítottak, így találkozhattam akkor több olyan személlyel az életemben, akik saját márka megalapítására bíztattak és támogattak. Viszonylag gyorsan összeállt a csapatunk is: marketing, web, grafikus, fotós és modellek. Ekkor még 8 órában dolgoztam, és sajnos nem tudtam annyit foglalkozni a márkával, mint szerettem volna. 2016-ban támadt az ötletem, hogy köntösöket szeretnék tervezni, szinte elsőként Magyarországon. A menyasszonyi kollekciónknak hirtelen nagy sikere lett, ami külföldön is népszerű lett. Később pedig, az első baba születése után döntöttünk arról közösen a férjemmel, hogy a ruhák felé nyitunk, ami nagyon sok megpróbáltatással és nehézséggel társult. Viszont ebben teljes mértékben kibontakozhatok, anyagok, alkotás, fazonok, tervezés, bemutatók, brandépítés, social média, marketing, szervezés, ruhapróbák terén. A mostani kollekciónk már a luxus kategóriát fedi le.

– Több divatbemutató is köthető a nevedhez, mint mondtad, míg korábban köntösöket terveztél, az utóbbi időben már ruhákat, estélyi- és esküvői ruha kollekciókat is tervezel. Melyek állnak hozzád a legközelebb?

– Az estélyi ruhák állnak hozzám a legközelebb. A színek és fazonok széles palettája lehetőséget ad arra, hogy igazán egyedi darabokat hozzunk létre, amelyek minden egyes alkalommal tükrözik az ügyfél személyiségét. Kézzel készítjük ezeket a ruhákat, különös figyelmet fordítva a részletekre, például a csipkézésre, hogy minden darab valódi műalkotás legyen. Ugyanakkor a menyasszonyi ruhák is nagyon közel állnak a szívemhez, hiszen ezekkel a különleges alkalmakkor viselt ruhákkal a menyasszony élete egyik legfontosabb pillanatát tehetjük még emlékezetesebbé.

Az Orsoya Darchi alkalmi és menyasszonyi ruhákat egyedi igényekre szabják.

– Hogyan kell elképzelnünk a tervezői munkát, a folyamatot?

– A tervezői munka folyamata több lépésből áll, amelyek során minden apró részletre odafigyelek. Elsőként az anyagok beszerzése és tesztelése zajlik, hiszen fontos, hogy magas minőségű alapanyagokkal dolgozzunk. Ezután a fazonok megtervezése következik, gyakran a tükör előtt állva, először magamon próbálom ki az ötleteimet, majd a próbababán is alakítom a formát. A szabás és a ruhapróba során finomítom a terveket, majd elkészítjük a végleges szabásmintát. Ismét ruhapróba következik, majd, ha minden tökéletes, jöhet a véglegesítés. Az igazi varázslat azonban a kézi munka során történik: csipkevágás, applikálás, kézi díszítés és felvarrás, amely minden egyes darabot valóban egyedivé és különlegessé tesz. Jelenleg ukrán varrónőkkel is dolgozom, akiknek igényes munkájuk van és nagyon gördülékeny a munkafolyamat, hasonló a látásmódunk.

– Milyen anyagokkal szeretsz dolgozni?

– Nagyon szeretek olyan anyagokkal dolgozni, amelyek finomságot és eleganciát sugároznak. A csipke és muszlin különösen közel állnak hozzám, mert gyönyörűen idomulnak a tervezési elképzeléseimhez, és könnyed esésük tökéletessé teszi a ruhák lágyabb fazonjait. A különlegesen díszített csipke pedig egy igazán egyedi hatást ad a daraboknak. A tüll és az organza rétegződései csodásan sugározzák a levegős, könnyed megjelenést, míg a szatén és düsessz anyagok gazdagsága izgalmas sziluetteket varázsol az estélyi és esküvői ruháknak.

– Mennyire számít neked tervezésnél a hagyomány, a származás? És hogy ezeket megmutasd?

– Tulajdonképpen nem olyan területen tevékenykedem, ahová könnyen be tudnám vinni a hagyományokat vagy a származásomat a munkámba, bár ezek személyesen nagyon fontosak nekem. Azonban, ha egyszer tervben lesz egy olyan kollekció, ahol érvényesülhetnek, mindenképpen be fogom építeni őket. Addig is igyekszem minden darabba egyedi, személyes elemeket csempészni, hogy a ruhák valamilyen formában tükrözzék a vásárlók saját történeteit egyedi megrendeléskor.

– Mi teszi egyedivé és különlegessé az általad tervezett ruhákat?

– Az általam tervezett ruhák egyediségét és különlegességét több dolog is meghatározza. Először is minden darab személyre szabottan készül, figyelembe véve a vásárló egyéni igényeit és stílusát. Az aprólékos kézi munka, mint a csipkevágás, applikálás és kézi díszítés különlegessé teszi a ruhákat, hiszen minden részlet gondosan kidolgozott. Emellett az anyagválasztás is kulcsfontosságú: prémium minőségű, finom anyagokkal dolgozom, mint a csipke, tüll vagy szatén, amelyek nemcsak esztétikailag lenyűgözőek, hanem viselésük látványban is élményt nyújt. Az eredmény egy olyan ruha, amely tökéletesen tükrözi a viselője személyiségét.

Kézi kidolgozás, különleges anyagok és a részletek iránti odaadás alkotja a kifinomult tervezés mesterművét.

– Két gyermeked is van, a kisebb csupán kéthetes. Hogyan tudod összehangolni a munkát a családdal? Az üzletasszony szerepét az édesanyával? Miben változott meg az életed vagy a terveid a gyermekek érkezésével?

– Eddig viszonylag könnyű volt összehangolni a munkát és a családi életet egy gyerkőccel, mert Liát általában vittem magammal a showroomba, és ő is tervezett, tulajdonképpen belevontam a folyamatokba. Több divatbemutatón is kifutott, nagyon élvezte, sokat gyakorolja magától is itthon. De a kisbabánk érkezésével az életem 180 fokos fordulatot vett. Jelenleg 0-24-ben vele vagyok, ami természetesen teljesen megváltoztatta a mindennapjaimat. Szerencsére a kollégáim nagyon profik, és amikor épp alszik a baba, gyorsan át tudjuk beszélni a munka aktuális feladatait. Emellett a férjem is szabadidejében a brandépítésen dolgozik, így amikor a gyerekek este már alszanak, együtt folytatjuk a márka jövőjének tervezését. Bár most teljesen másképp kell szervezni az időmet, mégis minden percét élvezem.

– Mennyire tudod tartani a kapcsolatot a kárpátaljai rokonokkal, barátokkal? Szoktál hazajárni látogatóba?

– Havonta járunk haza Kárpátaljára a szüleimhez, a gyerekek nyaranta minimum 1-1 hetet ott töltenek, hogy megismerjék az igazi kertet, a kétkezi munkát, a tablet nélküli gyermekkort, a kátyúkat, a poros utcai játékokat, a sokszínűséget, a munkácsi orvosi ellátást. Illetve a férjem nagyon megszerette a kinti életstílust, tehát a nagy családi életünk részévé vált Kárpátalja.

– Megtudhatjuk-e, hogy jelenleg dolgozol-e valamin? Mik a terveid a jövőre nézve?

– Jelenleg izgalmas projektek zajlanak a háttérben. Éppen szervezzük a 2025-ös ikonikus Dinner and Robes divatbemutatót, amelyre nagy örömmel készülünk, hiszen különleges estét tervezünk a vendégeink számára. Ezenkívül nemsokára elindul az Orsoya webshop is, amely egy újabb lépés a márka életében, hiszen így még könnyebben elérhetővé válnak majd az egyedi ruháink megvásárlási lehetősége, például nem igényel személyes ruhapróbákat. Jelenleg Párizsban és New York-ban is megtalálhatók az Orsoya ruhák, ami folyamatos kapcsolattartást igényel a nemzetközi partnerekkel. Emellett több egyedi ruha megrendelésen is dolgoznak a kollégáim, így mindig van valami új, amivel izgatottan készülünk a jövőre.

Az idei Dinner and Robes divatbemutatón készült felvételek.

– Mikor várhatjuk a következő divatbemutatót?

– Ha minden kedvezően alakul, egy igazán különleges eseményre készülünk: 2025. június utolsó hétvégéjén megrendezésre kerül a saját szervezésű Dinner and Robes eseményünk, amely egyben az Orsoya Darchi 5. divatbemutatója is lesz Hajdúszoboszlón. Az estét a fények játéka és a liget varázslatos fái fogják életre kelteni, amelyek különleges hangulatot kölcsönöznek majd a bemutatónak. A zene, a hangzásvilág és a látvány együtt olyan harmóniában fog összefonódni, amely felejthetetlen élménnyé varázsolja az estet – a divat és a természet különleges találkozásaként.

Az Orsoya Darchi luxusdivat-márka megtartotta negyedik Dinner and Robes divatshow-ját. Kivételes látványvilág és atmoszféra jellemezte.





















Köszönöm az interjút! Sok sikert és kreativitást kívánok terveid megvalósításához!

B.K.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Az Orsoya Darchi magyar luxusmárka alapítója és tervezője. A fotó a 4. Dinner and Robes Fashion Show-n készült. Forrás: Orsoya Darchi