Mesterségem címere: vadász, kutyatenyésztő, szőlész-borász

A kutyatenyésztés leginkább a faj fenntartásáról szól. Hogyan lesz egy vadászból kutyatenyésztő, milyen is egy beagle kutya, hogyan zajlik egy kutyaverseny, és hogyan kapcsolódik mindehhez a szőlészet-borászat? – a válaszokat megtalálhatjuk a Krasznaj Jurijjal készült interjúban.

– Hobbiszinten vadászattal foglalkozol. De ha jól tudom, szükség esetén meg is eteted a vadakat?

– 7 éves korom óta jelen van a vadászat iránti szeretet az életemben. Édesapám barátai mindig magukkal vittek egy-egy útjukra. Mára igazából nem is a vadászat folyamatát szeretem, hanem a természetben járást, annak megismerését. Télen, amikor nagy hó esik, a vadaknak nincs lehetőségük élelmet találni. Ilyenkor kimegyünk az erdőbe, és gondoskodunk arról, hogy legyen táplálék számukra: a kihelyezett vályúkba élelmet helyezünk el, ezzel biztosítva a túlélésüket. Vagy például nyáron sót teszek ki az őzeknek, mert ha sóhiánnyal küzdenek, akkor csak egy életképes gidát ellenek. Ha pedig megfelelő mennyiségű sóhoz jutnak, akkor mindkét gida életképes lesz.

– Olyan vadász vagy, aki nem a vadak lelövésében látja a célt.

– Az igazi vadászoknak nem a trófea megszerzése a lényeg. A háború kitörése óta tilos a vadászat, de jómagam vadászidényben is csak azokat az állatokat lövöm ki, melyek zavarják a populáció fennmaradását. Békében kell élnünk a természettel.

– A vadászatból jött a kutyák iránti szeretet?

– A kutyákat mindig is szerettem. A sorsdöntő pillanat a kutyákkal kapcsolatban 7-8 éve, vezetés közben történt, amikor megláttam egy elkóborolt kutyát. Megálltam, segítségére siettem. Egy idős, beteg beagle kutya volt az. Megsajnáltam és hazavittem.

– Egy örökbefogadott kutya indított el a tenyésztés útján?

– A kutya sajnos beteg és öreg volt, hamar itt hagyott bennünket. A család, a gyerekek nagyon szomorkodtak. A beagle, mint faj a szívünkbe zárta magát, gyerekbarát is, így úgy döntöttem, hogy vásárolok egy fajtiszta beagle kutyát. Ukrajnában vettem meg Knopkát (Knopka Extreme Life), aki egy törzskönyvezett, fajtiszta beagle nőstény kiskutya volt.

– Ekkor jött az ötlet, hogy kutyakiállításokra is benevezed őt?

– Igen, nagyon büszke voltam rá, így beneveztem őt különböző versenyekre. Több nemzetközi kiállításon vettünk részt, ahol különböző helyezéseket értünk el.

– Mennyire nehéz egy ilyen kutyakiállításra felkészülni?

– A kutyának nem csupán külső szépségre van szüksége, hanem fegyelmezettségre is. Egy-egy ilyen versenyen számít a kutya tudása is. Mindez sok időt vesz igénybe a gazdától.

– Knopka mellé újabb kutya került.

– Maximalista vagyok. A nemzetközi versenyeken olyan kutyával szerettem volna elindulni, akivel a legjobb helyezést tudom elérni, valamint itt már tudatosult bennem, hogy ezt a kedves fajt szaporítani akarom.

– Nehéz volt Knopka mellé a vőlegény megtalálása?

– Ekkorra már nagyon tudatos voltam a kutyaválasztás szempontjából. Tudtam, hogy mi a fontos a versenyeken is. Magyarországon vásároltam meg Maximust (Maximus The Smart Hunting). 2018 és 2021 között több rangos versenyen is részt vettünk Magyarországon, Macedóniában, Németországban, Romániában, Görögországban, Oroszországban stb. Mindenhonnan a legjobb kutya címmel tértünk haza. Maximus igazi fegyelmezett, okos, rátermett kutya.

– 2021-ben miért ért véget Maximus karrierje?

– Pályafutása még nem fejeződött be, hiszen fiatal kutyáról van szó. Sajnálatos módon előbb a covid nehezítette meg az életünket, a háború kitörését követően pedig már a határt sem tudtam átlépni. A versenyeken szerzett barátaimmal mai napig tartom a kapcsolatot.

– Mikor születtek meg a Sevlyush Jagerberg kennel első kiskutyái? Kik lettek az új gazdái? És miért pont a Sevlyush Jagerberg elnevezés?

– 2020-ban érkeztek meg Maximus és Knopka első kiskutyái. A kölykök Németországban találtak gazdára. A német emberek valódi családtagként tekintenek a kutyára, teljesen más a mentalitásuk. Nekem nagyon fontos, hogy a kutyák jó kezekbe kerüljenek. A Sevlyush Jagerberg elnevezésben a Sevlyush az Nagyszőlősre utal, a jager a vadászra, a berg pedig a hegyre. Nagyszőlős a szülővárosom, a vadászat és a hegyen töltött idő pedig a hobbim.

– Aztán bővült a csapat még egy nőstény kutyával.

– Kimberli került még a családunkhoz, ő szintén beagle. És mivel a vadászathoz is fontos volt egy kutya, így került hozzánk egy drótszőrű németvizsla, Lafa. A beagle ugyan vadászkutya, ám a mi vidékünkön nem alkalmas vadászatra. Neki hatalmas területek kellenek, hogy ki tudjon teljesedni. Maximus munkakutya-oklevéllel rendelkezik.

– Mesélj egy kicsit a Y. Krasnai borokról.

– Dédnagyapám borász volt, a Fekete-hegyen termesztett szőlőt. Tőle örököltem egy szőlőprést, darálót, valamint lopót, mely már több mint 150 éves. Én pedig továbbvittem őseim mesterségét, és magam is borászattal foglalkozom. A közelmúltban sikerült megvásárolnom egy földterületet a Fekete-hegyen, ahol a meglévő mellé további szőlőt fogok telepíteni. A természet közelsége, a szőlő megművelése kikapcsolódás számomra. Saját borospincével rendelkezem. A Y. Krasnai bor pedig az általam gyártott bor márkaneve.

– Köszönöm az interjút, további sok sikert kívánok!

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma