Szeretettel formált fonalcsodák

Sokan gondolják úgy manapság, hogy a horgolás nagymamáknak való. Igazából egy szórakoztató és kreatív időtöltésről van szó. Van, akit megnyugtat, kikapcsol. Nem utolsó sorban számtalan tárgyat lehet készíteni ezzel a technikával, amelyekkel feldobhatjuk mindennapjainkat, valamint nagyszerű ajándékként is szolgálhatunk vele. Az elkészíthető termékek száma és fajtái végtelenek. Kiválóan prezentálja ezt Molnár-Csatlós Andrea, aki szabadidejében horgol, és egyedi plüssfigurákat készít. Termékei népszerűsítésére létrehozta a Pihe-Puha nevet viselő Facebook-oldalt. Elmondása szerint minden saját kézzel, szívből és szeretettel készül.

– Mesélj magadról. Mit lehet tudni rólad?

– Molnár-Csatlós Andreának hívnak. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyra Főiskolán szereztem meg alapképzésen diplomámat tanítói és óvodapedagógia szakon, majd ukrán nyelv és irodalom szakon folytattam tovább a mesterképzést. Jelenleg a Munkácsi Állami Egyetem doktorandusz hallgatója vagyok. A pedagógia fontos részét képezi mindennapjaimnak, mivel ukrán tanárként dolgozom a Nagydobronyi Líceumban. Szabadidőmben horgolok, egyedi, plüssfigurákat.

– Mint mondtad, szabadidődben horgolsz és egyedi plüssfigurákat is készítesz. Ha jól tudom, már egész nagy népszerűségnek örvendenek ezek a termékek. Mikor és milyen indíttatásból kezdtél el ezzel foglalkozni?

– Nyári táborban voltam nevelő, amikor megláttam egy horgolt játékot – amigurumit – kabalaállatka formájában. Abban a percben megfogott és már aznap az internetet bújtam, milyen technikával készülhetett. Ekkor még nem tudtam, hogy ez egy horgolt cukiság. Egy internetes boltban találtam egy aranyos nyuszit, amit saját részre be is rendeltem. Azt hozzá kell tegyem, hogy 2 hónapot kellett rá várni. 2022 októberében, megkaptam a csomagomat, és egyszerűen elvarázsolt. Novemberben már be is szereztem a hozzávalókat és minden szabadidőmet oktatóvideók nézésével töltöttem.

Egy hónap alatt megtanultam a horgolás apróbb trükkjeit és már magabiztosabban készültek a kis plüssök. Minden egyes meghorgolt állatka, szebb, dekoratívabb és ízlésesebb lett. Néhány elkészült munkámat fel is tettem közösségi oldalra, ami váratlan sikert hozott, hiszen még aznap megszerették volna vásárolni. Láttam, hogy ezeknek a kézzel készített, horgolt puhaságoknak nagy sikerük van, így bátran tevékenykedtem tovább.

Jelenleg még mindig hobbi szinten horgolok, de a jövőben tervben van egy saját vállalkozás. Erről azonban még nem szeretnék beszélni.

– Mi volt az első alkotásod?

– Az első próbálkozásom, egy pici mopsz kutyus lett, igencsak kezdetleges és minden részén a küszködés látszik. Ez nem tántorított el, hiszen elkötelezetten volt egy célom és a kézügyességem úgy éreztem, hogy megvan hozzá. Iskolás koromban gyöngyfűzéssel, később festészettel foglalkoztam, most eljött az ideje egy új hobbinak. Az első igazi munkám, egy maci volt. Nagyon örültem, mert ez már hasonlított is macira. Vagyis ebben a tudatban voltam, amig a férjem meg nem látta. A legjobb tulajdonsága az őszintesége, ami meg is mutatkozott. A figurát látva a következőt kérdezte „Ugye ez még nincs kész?”. Persze, láttam én is, hogy még mindig nem az igazi, és azt hiszem a továbbiakban a megfelelési vágy motivált, és folyamatosan észben tartottam, hogy „meg tudom csinálni, én ezzel szeretnék foglalkozni”. Talán a 3. plüssöm volt az, ami már majdnem tökéletesre sikerült, és a családba is mindenkinek elnyerte a tetszését. Lassan egy vásárlói réteg is kialakult.

– Egy Facebook-oldalt is létrehoztál ezeknek a termékeknek, amely a Pihe-Puha nevet kapta. Milyen termékeket kínálsz a vásárlóknak? Mi a különlegessége az alkotásaidnak?

– A Pihe-Puha termékek kézzel készülnek, apró kis horgolt csodák. Ezek a plüssök a gyerekek tetszését hivatottak elnyerni. Teljesen baba-barát minden része, biztonsági szemek és antiallergén tömőanyag használatával szeretném még kedvesebbé tenni őket. Minden egyes darab nagy szeretettel és odafigyeléssel készül. Kérésre igyekeztem bővíteni a kínálatot: plüssfigurák, babatakarók, alvókák, csörgők, cipőcskék, dekorációk kaphatóak jelenleg is. Talán a legkülönlegesebb az, hogy egyedi rendeléseket is szívesen fogadok. Több alkalommal készítettem már fotó alapján figurát, ilyenkor saját mintát rajzolok és megtervezem, hogyan nézzen ki. Ezek a puhaságok nagyon különlegesek, hiszen sehol máshol nem találni hozzájuk hasonlót. Az ilyen megrendelések több időt vesznek igénybe, de nagy sikerélményt hoznak magukkal.

– Mennyi időbe telik egy-egy termék elkészítése?

– Ez teljesen változó, attól függően milyen apróság készül. A főállásom mellett sajnos csak az esti órákban és hétvégén tudok alkotni. Egy 35-40 cm-es nyuszi két hosszú este alatt készül el, egy 120*120 cm-es takaró már hosszabb folyamat, 3-4 este kell a megvalósításához. A rekord időm talán Mikulás előtt volt, amikor nagy mennyiségben kellett elkészítenem viszonylag rövid idő alatt horgolt nyuszikat. Egy nap alatt kettő készült el, szinte megállás nélkül dolgoztam rajta.

– Mely termékek a legnépszerűbbek?

– Lányok és fiúk körében is közkedvelt a nyuszi figura. Mikulásra és húsvétra is ez volt a legkedveltebb plüss, de mai napig kérik születésnapi ajándéknak, kicsiknek és nagyoknak is. Külön kérésre horgoltam csomagokat, szetteket, ezekbe színben és formában is egymáshoz illő puhaságok kerültek. A csomagok eljutottak Hollandiába, Németországba, Magyarországra, de még Angliában is vannak Pihe-Puhák. Hálával tölt el, hogy sok-sok gyereknek csillan fel a szeme a plüssök láttán, ez a legnagyobb motivációm jelenleg is.

– Neked van személyes kedvenced?

– Az egyedi kérések mindig különlegesek és nagy kedvenceim. Valakinek az elképzelését megvalósítani – ez leírhatatlanul jó érzés. Néhány emlékezetes munkám: Totoro figura, Bing nyuszi szereplők, Patron kutya, babaágy fekete-fehér dekorációja, de minden egyes darabra egyformán jó érzéssel gondolok vissza.

– Hogy érzed, mennyire van kereslet manapság a kézzel készített termékekre?

– A kézműves termékek kedvelőinek szerintem mindig is lesz erre a fajta alkotásra igénye. Aki tudja, hogy mennyire aprólékos és időigényes egy-egy plüss elkészítése, az valóban tudja értékelni is. Mai napig vannak megkeresések, azzal a szöveggel, hogy „holnapra kellene nekem egy nyuszi”, sajnos ezeket nagy részben vissza kell utasítsam, mivel minimum két hétre szoktam felvenni rendelést. Persze mindig akad kivétel, amikor éjszakába nyúlóan horgolok, hogy ne maradjon ajándék nélkül egy kis csöppség sem. Jelenleg egy hónapra való megrendelésem van. Ez azonban folyamatosan bővül. Azt hiszem ez bizonyítja azt, hogy van igény a munkámra.

– Mit üzennél azoknak, akik úgy gondolják, hogy a horgolás csak a nagymamáknak való?

– Ezzel a gondolattal éltem addig, ameddig meg nem ismertem az amigurumi készítését. A horgolótű és a fonal hallatán egy kis terítőre tudtam asszociálni, na ez gyökeresen megváltozott az elmúlt félévben. Ha most a horgolótűre gondolok – a pihenés, a nyugalom, az alkotás öröme jut eszembe. Számtalan elképzelés, rengeteg szín, anyag, figura – szinte végtelen kombinációja van a fejemben, ha ránézek a kézműves sarokra a szobában. A közösségi oldalon a tanítványaim is látták a munkámat és jelenleg néhány kislány is tanul horgolni, ami végtelen örömmel tölt el. Hiszen nem csak a szaktantárgyat tudom átadni számukra, de az alkotás örömét is megmutathatom.

– Milyen lehetőségei vannak azoknak, akik maguk is szeretnének megtanulni horgolni?

– Jómagam is internetes oldalakról merítettem ötletet és az alapokat is videókból lestem el. Így csak bátorítani szeretnék mindenkit, hogy ha érez magában alkotási vágyat, vágjon bele. Egy jó hobbi nem csak személyiségformáló, de a tanulmányi eredményeket is fokozhatja és közösségformáló egyben.

– Jövőbeli tervek?

A tervezést mindig lépésről-lépésre végzem. Van, hogy napi szinten lebontva igyekszem beosztani az időmet. A legközelebbi tervem az, hogy teljesítsem a megrendeléseket, ezt követően szeretnék néhány egyedi figurát készíteni, melyekre már régóta vágyom. A nyár során szeretnék egy „Horgolóiskola” jellegű szakkört indítani, ahol az alapokat és néhány figurát mutatnák be. Legfőbb vágyam – egyben tervem is – hogy összhangban tudjam tartani a főállásomat, a tanulmányaimat és a Pihe-Puha fonalcsodákat is.

– Hol érhetik el az olvasók az alkotásaidat?

– A megkeresések nagy része a személyes Facebook-fiókomra érkezik, melyen Molnár Andrea néven vagyok fent, szívesen fogadok rendeléseket üzenetben. Viszont, aki szeretne nézelődni, megtekinteni munkáimat, az a Pihe-Puha oldalon tudja felvenni a kapcsolatot velem.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma