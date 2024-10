A dió igazi kincs a konyhában

A dió egyik legfontosabb téli termésünk és alapanyagunk. Egészségmegőrző szerepe kiemelkedő a hideg hónapokban, de bőrünk ápolására is használhatjuk.

A dió igazi csodaszer

A dió vagy diófa (Juglans) a diófélék vagy diófafélék (Juglandaceae) családjába tartozó nemzetség. Termésük diótermés, csonthéjashoz hasonló zárt kupacsú makk. Délkelet-Európától Japánig, Délkelet-Kanadától Kaliforniáig, délre Argentínáig előfordul. A Kárpát-medencében két fajtájával találkozhatunk gyakrabban, az egyik az ehető diót termő közönséges dió, a másik az Észak-Amerikából származó, Európában díszfaként ültetett, illetve néhol erdőgazdasági jelentőségű fekete dió.

Kiemelkedő a dió egészségvédő hatása

Gazdag élelmi rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban (vas, magnézium, kalcium , kálium, foszfor, cink , réz, mangán, szelén). A diófélék tartalmazzák a rák-, illetve a szívbetegségek kialakulásának megelőzését igen hatékonyan segítő antioxidánsokat és az E-vitamint is. A dió rendszeres fogyasztása a rákellenes küzdelem egyik elismert alapja.

Nagy mennyiségben tartalmazza a kedvező élettani hatású omega-3 zsírokat, melyek az emberi szervezetben csökkentik a nem kívánatos triglicerid-szintet, valamint a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Segít megőrizni a vérerek rugalmasságát, vértisztító hatású, serkenti az emésztést, ugyanakkor bélféregűző hatásáról is ismert. Nagyon hatékony gyomor- és bélhurut ellen. Kutatások kimutatták, hogy a diófogyasztás nőknél csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegséget is.

Dió a konyhában

A diót igen sokféleképpen fel tudjuk használni. Kedvelt alapanyag és töltelék süteményekhez, gabonakásákhoz, de salátákba is kiváló. Nagyon finom pesto készíthető belőle, és pástétom is, ha egy kevés sárgarépával összedaráljuk. De önmagában is kiváló nassolnivaló.

Igazi kincs a dióolaj

A dióból sajtolt olaj igazi kuriózum, az egészséges és modern konyha egyik fontos alapanyaga. Erőteljes, markáns íze kiválóan ízesíti a salátákat, salátaszószokat, leveseket, mártásokat. Hamar avasodik, ezért ne tartogassuk sokáig. Linolsav-tartalmának köszönhetően védi immunrendszerünket, egészségmegőrző és gombaölő hatású. Magas E-vitamintartalmának köszönhetően kiválóan ápolja bőrünket.

Hogyan tároljuk?

A levert diókat haladéktalanul össze kell gyűjteni és megtisztítani, mert a zöld héj fekete nedvet ereszt, és ez elcsúfítja a dió héját. Azokat a gyümölcsöket, amelyekről a burok nem akar leválni, nejlonzsákba rakjuk, és abban egy napig füllesztjük. Ezután a héj könnyen lebontható. Egy kiló héjas dióból fél kiló belet fejthetünk ki. A diót száraz, szellős helyen, egy rétegben továbbszárítjuk, majd raktárban vagy padláson, zsákban, vászonzacskóban, esetleg kartondobozban tároljuk.

Forrás: hazipatika.com