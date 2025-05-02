День будинків традицій в с. Великі Береги

У сьомий раз Будинок традицій регіону в с. Великі Береги приєдналася до вже відомого Дня будинків традицій та музеїв. Громадська організація Pro Cultura Subcarpathica і цього разу чекала на гостей з різноманітною програмою, іграми та виставкою.

З 2013 року Асоціація будинків традицій та музеїв організовує День будинків традицій та музеїв, приурочений до Дня святого Юрія — 24 квітня. Ця подія покликана привернути увагу до етнографічних музеїв хоча б один день на рік. Це чудова можливість для музеївпродемонструвати свої цінності, спадщину, традиції регіону та селянську культуру.

Будинок традицій регіону в с. Великі Береги бере участь у цьому заході з 2019 року, щороку пропонуючи відвідувачам унікальну тематичну програму. Цього року, 30 квітня, захід відвідали понад сто осіб. Почесним гостем заходу став консул Генерального консульства Угорщини в Берегові Дьердь Балог. Він підкреслив, що будинок, який зберігає культуру краю, втілює як культурні й духовні традиції, так і спадщину, завдяки своїй діяльності.

Ільдіко Орос, президентка Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II та ГО Про Культура Субкарпатика, зазначила, що особливо важливо, що Будинок традицій регіону в с. Великі Береги вже в сьомий раз приєднується до серії заходів у рамках Дня будинків традицій та музеїв. Вона також подякувала організаторам, які керують програмами музея й докладають багато зусиль для збереження угорської культури на Закарпатті.

Темою цьогорічного заходу став традиційний одяг. З цієї нагоди в будинку відкрилася фотовиставка під назвою «Образи долі», створена на основі старих фотографій, зібраних у селі.

– «Ми відібрали фото так, щоб вони точно відображали не тільки колишній традиційний одяг мешканців села, але й ключові моменти людського життя»,

– зазначила Адель Гал, координаторка програм будинку.

– «На першому стенді – фото двох колишніх мешканців села з надзвичайно зворушливими життєвими історіями. Наступні стенди розповідають про чоловічу долю, жіночу долю, вибір пари, весілля, сімейне життя і долю дітей. Завершує виставку стенд “Спільна доля” – світлини подій, що об’єднували не лише одну родину, а всю громаду».

Виставку можна було переглянути у невеликих групах по черзі. Крім виставки, учасники могли проводити час у дворі за майстер-класами. Під керівництвом Єви Гоголи можна було спробувати себе в валянні з шерсті, з Андреєю Кепіч — розписувати тарілки, а з Веронікою Марко — плести з лози.

Хлопці принесли з саду високе майське дерево, яке прикрасили стрічками та квітами біля воріт. Дерево прикріпили до огорожі, щоб нагадати мешканцям села про наближення Першотравня.

Однією з головних подій Дня будинків традицій та музеївстав виступ учнів Угорської народної мистецької школи “Туліпан Танода”. Під час відкриття виступив фольклорний танцювальний колектив школи з с.Косино. Діти показали весняні хороводи. Вони вразили глядачів не лише дзвінкими голосами, а й прекрасними костюмами, які пошила керівниця колективу Жужанна Льорінц.

Після відкриття до дітей приєдналися інші учасники, і у дворі розпочали веселу танцювальну вечірку. На заході виступив і ансамбль цимбалістів “ТуліпанТанода” з Чопівки. На відкритті виставки цимбалісти виконали народні пісні під керівництвом Вероніки Марко.

Під час заходу запрацювала і піч. Пані Пірошка Олас приготувала традиційні рогалики з повидлом, які дуже сподобалися всім учасникам.

Насичений народною музикою, гарним настроєм, іграми та прогулянками в саду тематичний день подарував учасникам не лише відпочинок, але й безліч приємних вражень. Організатори підкреслюють важливість того, що цим заходом вони активізують не лише місцеву громаду, а й долучаються до ширшої ініціативи, яка об’єднує угорські етносадиби як в Угорщині, так і за її межами.

Kárpátalja.ma