Újabb kilenc gyermek térhetett vissza Ukrajnába az ideiglenes orosz megszállás alatt álló területekről, valamint Oroszországból – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A hazatérők között Herszon, Zaporizzsja és a Krím félsziget megszállt területeiről származó gyermekek vannak. A csoporthoz egy unokáját kísérő nagymama, valamint Anasztaszija is csatlakozott, aki az Oleski gyermekotthon lakója, és különleges gondoskodásra szorul.

A kilenc hazatérő gyermek közül a legfiatalabb, Artem mindössze nyolcéves.

Az ukrán államfő közölte, hogy valamennyi hazatérő megkapja a szükséges segítséget. Köszönetet mondott Melania Trumpnak, az Egyesült Államok first ladyjének a közreműködésért és a közvetítésért, valamint az ukrán ombudsmannak és munkatársainak a hazahozatalban végzett munkájukért.

Zelenszkij külön megköszönte a Bring Kids Back UA kezdeményezés keretében dolgozó szakemberek, illetve az ukrán gyermekek hazatérését segítő nemzetközi koalíció partnereinek támogatását.

Az elnök tájékoztatása szerint eddig összesen 2875 ukrán gyermeket sikerült visszajuttatni hazájába. Hangsúlyozta, hogy továbbra is mindent megtesznek az eltűnt és elhurcolt gyermekek felkutatásáért, valamint azért, hogy valamennyien visszatérhessenek családjukhoz és szeretteikhez.

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