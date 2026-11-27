2027-ben 4 millió 570 ezer hrivnyát különítenek el a gyógyszerköltségek megtérítésére a Beregszászi kistérségben. A támogatás az állami Elérhető gyógyszerek programot egészíti ki – közölte Babják Zoltán polgármester a városi tanács 67. ülésszakának plenáris ülését követően.

A helyi program lehetővé teszi, hogy a lakosok ne csak az állami támogatási rendszerben szereplő készítmények, hanem további gyógyszerek költségeinek megtérítését is igénybe vehessék.

A kezdeményezés révén bővül azoknak a gyógyszereknek a köre, amelyek árát a helyi költségvetésből téríthetik meg.

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