Szlovákia nem csatlakozik ahhoz a becslések szerint 45 milliárd eurós uniós hitelhez, amelyet az Európai Unió (EU) tagállamai 2027-ben terveznek folyósítani Ukrajnának – jelentette ki Robert Fico, szlovák miniszterelnök Brüsszelben pénteken.

A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Fico erről az Európai Tanács Brüsszelben tartott rendkívüli ülése után tartott sajtótájékoztatóján beszélt pénteken.

A szlovák miniszterelnök szerint az Ukrajnának nyújtandó hitel ügyében a szlovákkal megegyező állásponton van Magyarország és Csehország is.

Kifejtette: a hitelt a úgynevezett megerősített együttműködés formájában akarja folyósítani az unió, amelyből Szlovákiának lehetősége van kimaradni.

Hozzátette: a találkozón ugyan nem született döntés a hitelről, de azt megállapították, hogy csak megerősített együttműködés formájában folyósítható.

„Szlovákia, akár a 90 milliárdos hitel esetében, úgy a mostani kölcsönben sem kíván részt venni” – idézte a szlovák hírügynökség Robert Ficót, aki hozzátette: a hitel felső összeghatáráról decemberben folytatódnak majd a tárgyalások.

A szlovák miniszterelnök a sajtótájékoztatón megismételte azon korábban már elmondott nézetét is, miszerint: az Ukrajnának nyújtandó uniós hitel tulajdonképpen ajándék, mivel a kölcsön törlesztésére az Európai Bizottság közlése szerint csak azután kerül sor, hogy Oroszország jóvátételt fizet.

Ez pedig soha nem történik meg – vélekedett a szlovák kormányfő.

A megerősített együttműködés az uniós szerződések biztosította lehetőség arra, hogy legalább kilenc tagállam egy konkrét területen szorosabbra fűzze együttműködését abban az esetben, ha nincs mód arra, hogy az adott kérdésben az EU egésze, minden tagállam egyetértésre jusson.

Ebben a formában valósult meg és kezdett működni eredetileg például az Európai Ügyészség is.

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/EPA/Zuzana Gogova

MTI

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