Sokan a bodzabogyó-készítményekben bíznak a megfázásos időszakban, de nem mindegy, mikor kezdik el alkalmazni azokat. A szakértők szerint az immunrendszer támogatásában a rendszeres használat a legfontosabb, betegség esetén azonban a korai alkalmazás is kulcsszerepet játszhat.

A szakértők szerint a bodzabogyó-készítmények szedésénél általában a rendszeresség fontosabb, mint az, hogy reggel vagy este vesszük-e be azokat.

Betegség esetén a bodza akkor lehet a leghatékonyabb, ha már az első korai tünetek megjelenésekor elkezdjük fogyasztani.

A nyers bodzabogyó mérgező lehet, ezért kizárólag megfelelően feldolgozott készítményeket szabad fogyasztani.

A bodzabogyót tartalmazó készítmények általában szirup, kapszula vagy gumivitamin formájában érhetők el. Fontos ugyanakkor tudni, hogy a nyers bodzabogyó mérgező lehet, ezért csak megfelelően feldolgozott terméket szabad fogyasztani. A kutatások eredményei egyelőre biztatóak, de a szakértők szerint további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy pontosabban meghatározható legyen a bodzabogyó szerepe az immunrendszer támogatásában. Mutatjuk, mit tudunk eddig.

Mikor érdemes a bodzabogyós étrend-kiegészítőt szedni az immunrendszer támogatására?

A Health magazin Kayla Girgen dietetikus által lektorált cikke szerint a bodzabogyó (Sambucus nigra) évek óta népszerű immuntámogató. Antioxidánsokat, A- és C-vitamint, valamint flavonoidokat tartalmaz, amelyek támogathatják a szervezet normál védekező képességét. A kutatások szerint azonban nincs olyan napszak, amely egyértelműen előnyösebb lenne a bodzabogyót tartalmazó készítmények szedésére. Általános immuntámogatás esetén sokkal fontosabb a rendszeresség, mint az, hogy reggel vagy este vesszük-e be.

A Health cikke szerint a szervezet nem raktározza hosszú távon az antioxidáns vegyületeket, ezért a folyamatos bevitel segíthet fenntartani azok megfelelő szintjét. Egyesek a megfázásos időszakban, utazás előtt vagy iskolakezdéskor alkalmaznak napi rendszerességgel ilyen készítményeket.

Mikor érdemes bodzát fogyasztani betegség esetén?

A kutatások arra utalnak, hogy a bodzában található antioxidánsok és vírusellenes vegyületek támogatják a szervezet fertőzésekre adott természetes válaszreakcióját, ami segíthet lerövidíteni a betegség időtartamát és enyhíteni a tünetek súlyosságát. A bodzabogyó akkor lehet a leghatékonyabb, ha már a tünetek – például torokfájás, orrfolyás, fáradtság vagy végtagfájdalom – megjelenésekor elkezdjük fogyasztani. Bár a megbetegedést valószínűleg nem előzi meg teljesen, a korai alkalmazás segíthet abban, hogy hamarabb jobban érezzük magunkat.

Betegség idején előfordulhat, hogy a bodzát gyakrabban kell alkalmazni, mint az általános, mindennapi immuntámogatás esetén. Tanulmányok szerint azok, akik a betegségük során naponta többször is fogyasztottak bodzaszirupot, gyorsabban épültek fel, és kevesebb vény nélkül kapható gyógyszerre volt szükségük, mint a placebót szedő csoport tagjainak. Egy vizsgálat eredménye szerint, ha a tünetek megjelenése után röviddel elkezdik a bodzás táplálékkiegészítők szedését, azzal a megfázásból való felépülés ideje két nappal lerövidíthető. Egy másik tanulmány pedig megállapította, hogy a bodzát fogyasztó influenzás betegek három-négy nappal hamarabb épültek fel, mint azok, akik nem szedtek bodzát tartalmazó készítményeket.

Mire kell figyelni a bodza fogyasztásánál?

A feldolgozott bodzabogyó fogyasztása a legtöbb ember számára általában biztonságos, egyeseknél azonban enyhe gyomorpanaszokat – például hasi görcsöket, hányingert vagy hányást – okozhat.

A nyers bodzabogyó olyan vegyületeket tartalmaz, amelyekből cián szabadulhat fel, ezért fogyasztása esetén hányinger, hányás és hasmenés jelentkezhet.

Várandósság, szoptatás és autoimmun betegség esetén konzultáljunk orvosunkkal az esetleges kockázatokról, mielőtt bodzatartalmú étrend-kiegészítőket kezdenénk szedni!

Ne szedjünk bodzát tartalmazó készítményeket immunszuppresszánsokkal, a cukorbetegség kezelésére szolgáló szerekkel, valamint vízhajtókkal együtt, ezek ugyanis kölcsönhatásba léphetnek egymással, kellemetlen panaszokat okozva!

Ha allergiás reakció jeleit – például csalánkiütést, viszketést, duzzanatot vagy légzési nehézséget – tapasztaljuk, hagyjuk abba a bodzabogyó fogyasztását, és mielőbb forduljunk orvoshoz!

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Kárpátalja.ma)

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