Így a leghatásosabb a bodza megfázás ellen
Sokan a bodzabogyó-készítményekben bíznak a megfázásos időszakban, de nem mindegy, mikor kezdik el alkalmazni azokat. A szakértők szerint az immunrendszer támogatásában a rendszeres használat a legfontosabb, betegség esetén azonban a korai alkalmazás is kulcsszerepet játszhat.
- A szakértők szerint a bodzabogyó-készítmények szedésénél általában a rendszeresség fontosabb, mint az, hogy reggel vagy este vesszük-e be azokat.
- Betegség esetén a bodza akkor lehet a leghatékonyabb, ha már az első korai tünetek megjelenésekor elkezdjük fogyasztani.
- A nyers bodzabogyó mérgező lehet, ezért kizárólag megfelelően feldolgozott készítményeket szabad fogyasztani.
A bodzabogyót tartalmazó készítmények általában szirup, kapszula vagy gumivitamin formájában érhetők el. Fontos ugyanakkor tudni, hogy a nyers bodzabogyó mérgező lehet, ezért csak megfelelően feldolgozott terméket szabad fogyasztani. A kutatások eredményei egyelőre biztatóak, de a szakértők szerint további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy pontosabban meghatározható legyen a bodzabogyó szerepe az immunrendszer támogatásában. Mutatjuk, mit tudunk eddig.
Mikor érdemes a bodzabogyós étrend-kiegészítőt szedni az immunrendszer támogatására?
A Health magazin Kayla Girgen dietetikus által lektorált cikke szerint a bodzabogyó (Sambucus nigra) évek óta népszerű immuntámogató. Antioxidánsokat, A- és C-vitamint, valamint flavonoidokat tartalmaz, amelyek támogathatják a szervezet normál védekező képességét. A kutatások szerint azonban nincs olyan napszak, amely egyértelműen előnyösebb lenne a bodzabogyót tartalmazó készítmények szedésére. Általános immuntámogatás esetén sokkal fontosabb a rendszeresség, mint az, hogy reggel vagy este vesszük-e be.
A Health cikke szerint a szervezet nem raktározza hosszú távon az antioxidáns vegyületeket, ezért a folyamatos bevitel segíthet fenntartani azok megfelelő szintjét. Egyesek a megfázásos időszakban, utazás előtt vagy iskolakezdéskor alkalmaznak napi rendszerességgel ilyen készítményeket.
Mikor érdemes bodzát fogyasztani betegség esetén?
A kutatások arra utalnak, hogy a bodzában található antioxidánsok és vírusellenes vegyületek támogatják a szervezet fertőzésekre adott természetes válaszreakcióját, ami segíthet lerövidíteni a betegség időtartamát és enyhíteni a tünetek súlyosságát. A bodzabogyó akkor lehet a leghatékonyabb, ha már a tünetek – például torokfájás, orrfolyás, fáradtság vagy végtagfájdalom – megjelenésekor elkezdjük fogyasztani. Bár a megbetegedést valószínűleg nem előzi meg teljesen, a korai alkalmazás segíthet abban, hogy hamarabb jobban érezzük magunkat.
Betegség idején előfordulhat, hogy a bodzát gyakrabban kell alkalmazni, mint az általános, mindennapi immuntámogatás esetén. Tanulmányok szerint azok, akik a betegségük során naponta többször is fogyasztottak bodzaszirupot, gyorsabban épültek fel, és kevesebb vény nélkül kapható gyógyszerre volt szükségük, mint a placebót szedő csoport tagjainak. Egy vizsgálat eredménye szerint, ha a tünetek megjelenése után röviddel elkezdik a bodzás táplálékkiegészítők szedését, azzal a megfázásból való felépülés ideje két nappal lerövidíthető. Egy másik tanulmány pedig megállapította, hogy a bodzát fogyasztó influenzás betegek három-négy nappal hamarabb épültek fel, mint azok, akik nem szedtek bodzát tartalmazó készítményeket.
Mire kell figyelni a bodza fogyasztásánál?
- A feldolgozott bodzabogyó fogyasztása a legtöbb ember számára általában biztonságos, egyeseknél azonban enyhe gyomorpanaszokat – például hasi görcsöket, hányingert vagy hányást – okozhat.
- A nyers bodzabogyó olyan vegyületeket tartalmaz, amelyekből cián szabadulhat fel, ezért fogyasztása esetén hányinger, hányás és hasmenés jelentkezhet.
- Várandósság, szoptatás és autoimmun betegség esetén konzultáljunk orvosunkkal az esetleges kockázatokról, mielőtt bodzatartalmú étrend-kiegészítőket kezdenénk szedni!
- Ne szedjünk bodzát tartalmazó készítményeket immunszuppresszánsokkal, a cukorbetegség kezelésére szolgáló szerekkel, valamint vízhajtókkal együtt, ezek ugyanis kölcsönhatásba léphetnek egymással, kellemetlen panaszokat okozva!
- Ha allergiás reakció jeleit – például csalánkiütést, viszketést, duzzanatot vagy légzési nehézséget – tapasztaljuk, hagyjuk abba a bodzabogyó fogyasztását, és mielőbb forduljunk orvoshoz!
Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: Kárpátalja.ma)