Idén októberben 29,5 százalékkal volt magasabb a személyszállításhoz használt kenő- és üzemanyagok ára az egy évvel korábbinál az Európai Unióban. Az áremelkedés üteme ezzel némileg lassult a szeptemberi 31,4 százalékhoz képest – derül ki az Eurostat honlapjára fölkerült adatokból.

A múlt hónapban éves szinten 19 uniós országban volt magasabb a növekedés mint szeptemberben.

Idén októberben három uniós országban regisztráltak 40 százalékot meghaladó éves szintű áremelkedést: Észtországban 44,1 százalékosat, Bulgáriában 42,8 százalékosat, Litvániában pedig 42,3 százalékosat.

További 11 uniós országban regisztráltak 30 százalékot meghaladó áremelkedést, ami Luxemburg és Finnország 36,6 százalékától Horvátország 31 százalékáig terjed.

A legalacsonyabb áremelkedést Magyarországon mérték 11,3 százalékkal, Írországban 21,5 százalékkal és Lengyelországban 21,9 százalékkal.

Havi szinten a dízelolaj ára 0,2 százalékkal csökkent októberben az EU-ban, miután szeptemberben 5,9 százalékkal emelkedett augusztushoz képest.

Húsz uniós országban nőtt a dízelolaj ára az előző hónaphoz viszonyítva. A legnagyobb növekedés Írországban volt 6,1 százalékkal, Svédországban 3,1 százalékkal, illetve Romániában 3 százalékkal.

Hat uniós országban volt árcsökkenés, a legnagyobb Lengyelországban 9 százalékos, Németországban 5,1 százalékos és Csehországban 3,6 százalékos.

Havi szinten a benzinárak 3 százalékkal csökkentek októberben az Európai Unióban. Szeptemberben 6,7 százalékos emelkedést mértek augusztushoz képest.

Tizenhat EU-tagállamban emelkedtek a benzinárak szeptemberrel összevetve. A legnagyobb növekedés Szlovéniában volt 5,3 százalékkal, Svédországban 4,2 százalékkal és Cipruson 3,9 százalékkal.

Tíz EU-tagállamban a benzinárak csökkentek. A legnagyobb esést Lengyelországban mérték, 12 százalékosat, Spanyolországban 6,1 százalékosat és Németországban 5,8 százalékosat.

MTI

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