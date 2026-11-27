Mindannyiunk életében előfordulnak olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen belül ordítunk. Amikor bárhová nézünk, nem találjuk a megoldást, mert könnyen lehet, hogy nem is létezik. Csak fáj, csak rossz, csak kétségbeejtő minden, ami ér. Ez persze legtöbbször a külvilág számára nem is látható. Egy belső harc ez önmagunkkal, Isten akaratával, amit bizony nem mindig könnyű megérteni és elfogadni. A „legyen meg a te akaratod” ilyenkor nem könnyen kimondható, hanem hosszú lelki út vezet hozzá.

Nagyon szeretem Reményik Sándor kegyelemről szóló versét, sokszor jut eszembe a záró része, amelyben a költő arról ír, hogy „…akkor – magától – szűnik a vihar…”. Csak úgy magától. Ez a kifejezés annyira finoman leírja azt az állapotot, amikor egyszer csak – tényleg megmagyarázhatatlanul – minden vihar elkezd halkulni bennünk. Már nem fáj olyan élesen a seb, már nem gyötör olyan maróan a hiány, már kezdenek halványan körvonalazódni az új tervek egy súlyos kudarc után. Mint a burjánzó zöld a természetben, úgy jelenik meg bennünk az életkedv. Szinte levegőhöz jutunk. A lelkünkben pedig lassan kicsírázik egy gondolat, és először csak egészen halkan, tétován kezdjük elfogadni, hogy talán mindennek valamiért így kellett lennie. És mint háború után a béke érzése a mindennapokban, úgy kap teret a lelkünkben is a békesség. Előbb egészen halkan, szinte tapogatózva, de napról napra határozottabban formálódik a mondat bennünk: békességem van ebben. És ennek a békességnek a megjelenése valóban kegyelem, ajándék.

Talán sokan azt gondolhatják, nem több ez puszta beletörődésnél. Ugyanakkor míg a beletörődést mindig egyfajta belső szomorúság kíséri, addig az Istentől kapott békességet a nyugalom, a megnyugodás lengi körül.

Sajnos ez az érzés, ez a belső megnyugodás nem eredményezi a körülmények megváltozását, de azt nagyon is, hogyan éljük meg azokat. Felnőttként egyre inkább látom, mekkora kincs, ha az ember békességgel tudja élni az életét, hiszen sokszor hiába alakulnak jól a dolgaink, ha belül valami feszít bennünket.

Ugyanakkor felvetődik a kérdés: ha ez egy lelki ajándék, akkor tehetünk bármit is, hogy békességünk legyen? Vagy csak üljünk és várjunk, hogy egyszer csak jön az a bizonyos „magától”, és végre elönt bennünket ez a vágyott érzés?

Nemrég az egyik írásunkban a jóság kapcsán írt arról a szerzőnk, hogy a Lélek gyümölcsei akkor tudnak megjelenni az életünkben, ha a kapcsolatunk Krisztussal rendben van. A Bibliában azt olvassuk:

„…békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5,1).

Tehát – leegyszerűsítve – ha vágyjuk a békességet, akkor forduljunk Istenhez. Rendezzük Vele a sorainkat, és Tőle kérjük, hogy el tudjuk fogadni, amit el kell fogadnunk, amin változtatni nem tudunk. Imádkozzunk erőért ahhoz, amin változtatnunk kell. És végül kérjük, hogy ne kényszernek lássuk mindezt, hanem szabadságnak. Szabadságnak arra, hogy egyszer el tudjuk engedni, ami most még talán fáj, ami fogva tart, és nyitott lélekkel indulhassunk előre, fokról fokra az előttünk álló lépcsőn. Meglehet, ez az út nem lesz rövid és egyszerű, de a végén talán mi is elmondhatjuk:

„Mert ha valaki igazában békességben van Istennel, akkor békességben van önmagával is, meg a világgal is, az emberekkel is, meg a sorsával is!” (dr. Joó Sándor)

Legyen így!

Szaniszló-Papp Adrien

Forrás: teso.blog

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