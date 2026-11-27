Junior Prima díjat nyert a tiszapéterfalvai Paládi Máté
A magyar zeneművészet tíz fiatal tehetsége között Paládi Máté kárpátaljai zongorista is elnyerte a 2026-os MVM Junior Prima díját. A rangos szakmai elismerést azoknak a fiatal művészeknek ítélik oda, akik kiemelkedő teljesítményükkel gazdagítják a magyar zenei életet.
A Junior Prima díj a fiatal zeneművészek egyik jelentős szakmai elismerése. Az MVM támogatásával évente tíz, harminc év alatti művész részesül a kitüntetésben, amelynek célja a kiemelkedő tehetségek pályakezdésének és szakmai fejlődésének támogatása. Az elismerés erkölcsi megbecsülés mellett pénzügyi támogatással is jár.
A magyar zeneművészet kategória 2023 óta a klasszikus zene mellett a könnyűzene és más zenei műfajok képviselői előtt is nyitott. A díjazottakról szakmai zsűri dönt.
Az idei elismerésben tíz fiatal művész részesült: Bán Balázs énekes, Bencze Máté szaxofonos, Gertler Teo hegedűművész, Orbay Lilla énekes, Paládi Máté zongoraművész, Péch Lóránt József zongoraművész, Pintér Anna Enikő fuvolaművész, Szabolcsi „Fészek” Bence gitáros, Usztics Dániel basszusgitáros és Zombori Attila jazzdobos.
A díjazottak névsorát Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész közölte a Facebook-oldalán.
Paládi Máté Tiszapéterfalván nőtt fel, zenei tanulmányait is szülőfalujában kezdte. Később az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult, majd 2023 nyarán felvételt nyert a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol klasszikus zongora szakon folytatta tanulmányait.
A fiatal zongorista korábban a Virtuózok című nemzetközi komolyzenei tehetségkutatóban is képviselte Kárpátalját. A versenyen a magyarországi elődöntőből a nemzetközi elődöntőbe jutott.
Paládi Mátéval 2025-ben a Kárpátalja.ma Felhangolva című sorozatában beszélgettünk. Az interjúban többek között a zene iránti érdeklődésének kezdeteiről, tanulmányairól, a versenyeken szerzett tapasztalatairól és művészi terveiről mesélt.
A beszélgetésben úgy fogalmazott, hogy hosszú távon sikeres zongoraművészi pályára készül, emellett fontosnak tartja a megszerzett tudás továbbadását is.
A Junior Prima díj újabb jelentős állomás a kárpátaljai fiatal művész pályáján.
Szerkesztőségünk gratulál az elismeréshez!
Nyitókép: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész Facebook-oldala