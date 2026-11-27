A magyar zeneművészet tíz fiatal tehetsége között Paládi Máté kárpátaljai zongorista is elnyerte a 2026-os MVM Junior Prima díját. A rangos szakmai elismerést azoknak a fiatal művészeknek ítélik oda, akik kiemelkedő teljesítményükkel gazdagítják a magyar zenei életet.

A Junior Prima díj a fiatal zeneművészek egyik jelentős szakmai elismerése. Az MVM támogatásával évente tíz, harminc év alatti művész részesül a kitüntetésben, amelynek célja a kiemelkedő tehetségek pályakezdésének és szakmai fejlődésének támogatása. Az elismerés erkölcsi megbecsülés mellett pénzügyi támogatással is jár.

A magyar zeneművészet kategória 2023 óta a klasszikus zene mellett a könnyűzene és más zenei műfajok képviselői előtt is nyitott. A díjazottakról szakmai zsűri dönt.

Az idei elismerésben tíz fiatal művész részesült: Bán Balázs énekes, Bencze Máté szaxofonos, Gertler Teo hegedűművész, Orbay Lilla énekes, Paládi Máté zongoraművész , Péch Lóránt József zongoraművész, Pintér Anna Enikő fuvolaművész, Szabolcsi „Fészek” Bence gitáros, Usztics Dániel basszusgitáros és Zombori Attila jazzdobos.

A díjazottak névsorát Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész közölte a Facebook-oldalán.

Paládi Máté Tiszapéterfalván nőtt fel, zenei tanulmányait is szülőfalujában kezdte. Később az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult, majd 2023 nyarán felvételt nyert a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol klasszikus zongora szakon folytatta tanulmányait.

A fiatal zongorista korábban a Virtuózok című nemzetközi komolyzenei tehetségkutatóban is képviselte Kárpátalját. A versenyen a magyarországi elődöntőből a nemzetközi elődöntőbe jutott.

Paládi Mátéval 2025-ben a Kárpátalja.ma Felhangolva című sorozatában beszélgettünk. Az interjúban többek között a zene iránti érdeklődésének kezdeteiről, tanulmányairól, a versenyeken szerzett tapasztalatairól és művészi terveiről mesélt.

A beszélgetésben úgy fogalmazott, hogy hosszú távon sikeres zongoraművészi pályára készül, emellett fontosnak tartja a megszerzett tudás továbbadását is.

A Junior Prima díj újabb jelentős állomás a kárpátaljai fiatal művész pályáján.

Szerkesztőségünk gratulál az elismeréshez!

Nyitókép: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész Facebook-oldala

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