Ahova estél, ott maradsz.

A mindenségből ezt az egyet,

ezt az egyetlen egy helyet,

de ezt azután megszerezted.

Menekül előled a táj.

Lehet az ház, malom vagy nyárfa,

minden csak küszködik veled,

mintha a semmiben mutálna.

De most már te nem is tágitasz.

Megvakitottunk? Szemmel tartasz.

Kifosztottunk? Meggazdagodtál.

Némán, némán is reánkvallasz.

Nyitókép: picture alliance/ Daniel Schäfer/ dpa-Zentralbild/dpa

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