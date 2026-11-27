A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a szlovén Celjével a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik, csütörtöki fordulójában.

A magyar kupagyőztes sokkal veszélyesebben futballozott ellenfelénél, azonban a selejtezőkkel együtt idénybeli 13. európai kupatalálkozóján először nem talált a kapuba. A veretlenségüket így is megőrizték, a tabellán pedig harmadik helyen maradtak a zöld-fehérek, akik így továbbra is közvetlen nyolcaddöntőbe jutásért érő pozícióból várják a folytatást.

A nyolcfordulós alapszakasz idei utolsó, hatodik körében az FTC a lengyel Lech Poznan vendége lesz december 10-én.

Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:

Ferencvárosi TC-Celje (szlovén) 0-0

Groupama Aréna, 14 377 néző, v.: Simone Sozza (olasz)

sárga lap: Tutyskinas (42.)

Ferencvárosi TC:

Varga Á. – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Bero (Levi, 78.), Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 67.), Arzani (O’Dowda, 78.)

Celje:

Leban – Ivansek, Bejger (Zuzek, a szünetben), Tutyskinas, Avdyli – Zabukovnik, Seslar, Kvesic (Daniel, 80.) – Tusha, Kramer (Kucys, 62.), Verbic (Dukuly, 75.)

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →