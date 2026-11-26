В Україну повернули тіла 250 загиблих військовослужбовців
Будуть проведені експертизи для ідентифікації особистостей репатрійованих загиблих.
До України повернули тіла 250 загиблих. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать полеглим українським захисникам. Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.
„За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям”, – йдеться у повідомленні.
У цьому зв’язку, слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.
Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, це тіла загиблих з Харківського, Донецького, Херсонського, Запорізького та Курського напрямків.