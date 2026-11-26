Будуть проведені експертизи для ідентифікації особистостей репатрійованих загиблих.

До України повернули тіла 250 загиблих. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать полеглим українським захисникам. Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

„За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям”, – йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку, слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, це тіла загиблих з Харківського, Донецького, Херсонського, Запорізького та Курського напрямків.

unian.ua

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