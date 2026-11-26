A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében (KMNE) évről-évre visszatérő adventi programnak számít az adventi alma, almalé, méz program. A kampány 2026-ban is a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

Tagcsaládjain nagy örömmel várták idén is ezt a lehetőséget. Négyszáz család részesülhetett ebben az ajándékban, Kárpátalja 73 településéről.

A tagcsaládok idén is válaszhattak, ki mit szeretne igényelni: 20 kg almát, 10 liter natúr almalevet, vagy 1 liter mézet. A gyümölcsöket, a leveket és a mézet is a Somi Hegy Gyümölcse családi vállalkozás biztosította számunkra, amelyet Deme András és családja üzemeltet. Nagy segítség volt az is, hogy a településekre is kiszállították az alma, almalé, méz csomagokat a helyi összekötőkhöz.

Hálásak vagyunk támogatóinknak, akik lehetővé tették idén is ezt a programot, továbbá köszönettel tartozunk összekötőinknek is, akik segítettek a csomagok eljuttatásában tagcsaládjaink felé.

A program 2026. november 16-27. között zajlott le, így már az adventre sikerült megajándékozni tagcsaládjainkat vitamincsomaggal.

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete

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