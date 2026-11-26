Újabb 250 elhunyt holttestét szállították vissza Ukrajnába. Az orosz fél állítása szerint a földi maradványok elesett ukrán katonákhoz tartoznak – közölte a Hadifoglyokkal Foglalkozó Koordinációs Törzs a Telegramon.

A holttestek személyazonosságának megállapítása érdekében az illetékes hatóságok nyomozói szakértői intézmények képviselőivel együtt elvégzik a szükséges vizsgálatokat és azonosítási eljárásokat.

Az ukrán fegyveres erők vezérkarának tájékoztatása szerint a visszaszállított holttestek a harkivi, donyecki, herszoni, zaporizzsjai és kurszki frontszakaszról származnak.

Az elhunyt katonák holttestének visszaszállítása és a hadifogolycserék folyamatosan zajlanak Ukrajna és Oroszország között.

Kárpátalja.ma

Forrás: t.me/Koord_shtab

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