Világszerte mintegy 47 ezer nőt és lányt ölt meg partnere vagy közeli hozzátartozója 2025-ben az ENSZ friss jelentése szerint. Ez naponta átlagosan 129, óránként pedig mintegy 5 áldozatot jelent. A szakértők szerint a nők elleni erőszak visszaszorítása továbbra is túl lassan halad.

Az ENSZ adatai szerint 2025-ben világszerte mintegy 47 ezer nőt és lányt ölt meg partnere vagy közeli hozzátartozója.

A nőgyilkosságok többsége továbbra is otthon, családi vagy párkapcsolati környezetben történik.

A szakértők szerint a jogi védelem erősítése, a megelőzés és az áldozatok védelme nélkül nem csökkenthető érdemben a nők elleni halálos erőszak.

Óránként öt nőt öl meg a partnere vagy egy közeli hozzátartozója

Riasztó képet fest a nők elleni erőszak globális helyzetéről az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) és az UN Women nőjogi szervezet által közösen kiadott jelentés. A friss beszámoló szerint – amelyeket a nők elleni erőszak felszámolásának világnapjára készítettek – 2025-ben világszerte mintegy 47 ezer nőt és lányt gyilkolt meg a partnere vagy közeli családtagja.

A jelentés szerint 2025-ben mintegy 78 ezer nő és lány lett emberölés áldozata világszerte, és közülük körülbelül 60 százalékot partner vagy családtag ölt meg. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 129, óránként pedig mintegy 5 nő vagy lány halt meg olyan személy miatt, akiben elvileg megbízhatott volna. A jelentés szerint a nőknek továbbra is az otthon jelenti a legveszélyesebb helyet.

Mely régiókban a leggyakoribbak a családon belüli nőgyilkosságok?

A világ egyetlen régiójában sincsenek biztonságban a nők és lányok a gyilkosságoktól. A leginkább érintett kontinens továbbra is Afrika, ahol a legmagasabb a partner vagy családtag által elkövetett nőgyilkosságok aránya (100 000 nőre vetítve 2,9 áldozat). Afrikát Amerika (1,4 áldozat), Óceánia (1,1 áldozat), Ázsia (0,6 áldozat), majd Európa (0,5 áldozat) követi” – olvasható a jelentésben.

Miért különösen aggasztó ez a helyzet?

A szakértők szerint a helyzet azért különösen aggasztó, mert a mintázat évek óta alig változik. Miközben a globális gyilkossági ráta az elmúlt másfél évtizedben csökkent, a nők elleni halálos erőszak visszaszorítása jóval lassabb ütemben halad. Európában például 2010 és 2025 között az összes gyilkosság száma 43 százalékkal csökkent, míg a nők elleni gyilkosságok aránya csak 28 százalékkal esett vissza.

Mire lenne szükség a tragédiák megelőzéséhez?

Az ENSZ szerint a tragédiák megelőzéséhez nemcsak hatékonyabb jogi és intézményi védelemre lenne szükség, hanem a káros társadalmi normák megváltoztatására is. „Túlságosan régóta szembesülünk ezekkel a riasztó adatokkal. Az emberek viszonyulása, a társadalmi norma és az intézményi védelmi mechanizmusok kudarca olyan környezetet teremtett, amelyben eltűrjük, hogy feleségeket, lánygyermekeket, anyákat és lánytestvéreket gyilkolnak meg. Tartós prevenciós stratégiákra és a káros hozzáállások megváltoztatására van szükség” – idézte az MTI beszámolója Monica Jumát, az UNODC igazgatóját. Sima Bahous, a UN Women vezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy minden figyelmeztető jel komolyan vétele, az áldozatok védelme és az elkövetők felelősségre vonása kulcsszerepet játszik a nők elleni erőszak visszaszorításában.

November 25-e a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja, amely egyben a december 10-éig tartó, „16 akciónap a nők elleni erőszak ellen” elnevezésű nemzetközi kampány kezdőnapja is. Ez az időszak minden évben arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők és lányok biztonsága továbbra is világszintű társadalmi kihívás.

Forrás: hazipatika.com

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