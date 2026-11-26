Beköszöntött a tél a Kárpátokban: a hegyvidéki területeket hó borítja, a hőmérséklet pedig helyenként mínusz 11 Celsius-fokig csökkent. A meteorológusok havas esőt, helyenként hólerakódást, a nyugati megyék útjain pedig jegesedést is előre jeleznek.

November 26-án, csütörtökön Kárpátalján napközben havas eső várható, helyenként pedig a lehulló csapadék megtapadhat a különböző felületeken.

Éjszaka mínusz 1 és mínusz 7 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani. Napközben mínusz 3 és plusz 3 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, Kárpátalján azonban valamivel enyhébb idő várható: a levegő akár plusz 7 fokig is felmelegedhet.

A reggeli órákban helyenként köd képződhet, a megye útjain pedig jegesedés nehezítheti a közlekedést. A hatóságok fokozott óvatosságra intik az autósokat és a gyalogosokat egyaránt.

A Kárpátokba készülő kirándulóknak azt tanácsolják, hogy gondoskodjanak megfelelő meleg ruházatról és felszerelésről, indulás előtt tájékozódjanak az időjárásról, és a látványos hegyi panoráma kedvéért se vállaljanak felesleges kockázatot.

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