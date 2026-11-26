Legalább ketten meghaltak az északkelet-ukrajnai Harkivban, Kijevben pedig heten megsebesültek az orosz hadsereg csütörtökre virradóra végrehajtott légicsapásaiban, emellett lakóépületekben, ipari létesítményekben és egy bevásárlóközpontban is károk keletkeztek – jelentették az ukrán hatóságok.

Orosz drón csapódott Harkivban egy lakóépületbe csütörtökön reggel, ketten a helyszínen meghaltak, a lakásban még egy ember lehet – számolt be Oleh Szinyehubov katonai kormányzó a Telegram-csatornáján. .

Kijevet ballisztikusrakéta-támadás érte, a csapásokban hét ember megsebesült – tudatta Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon.

Több mint 20 alkalommal támadta drónokkal Dnyipropetrovszk megye négy járását az orosz hadsereg, egy ember megsebesült – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon. Találat ért egy agráripari vállalatot, több raktárépületet, egy benzinkutat és egy bevásárlóközpontot – fűzte hozzá.

Az Ukrajna középső-déli részén fekvő Krivij Rihben egy infrastrukturális létesítményre mért orosz dróncsapások következtében megszűnt az áramszolgáltatás, leálltak a villamosok és a trolibuszok, a távfűtést és az ivóvíz-ellátást pedig generátorok segítségével biztosítják – tudatta Olekszandr Vilkul, a városi védelmi tanácsának vezetője.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú ballisztikus rakétával, valamint 113 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 87 drónt sikerült megsemmisítenie. Húsz helyszínen találatokat rögzítettek, hat esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

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