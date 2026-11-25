Noha az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja egyikeként Oroszországnak a nemzetközi jog őrzőjének kellene lennie, bűnös vegyi fegyverek alkalmazásában – jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a vegyi hadviselés áldozatainak emléknapja alkalmából szerdán.

Kallas közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy legkevesebb 14 ezer olyan eset vált ismertté, amelyben az orosz erők illegálisan alkalmaztak tömegoszlató szereket ukrán katonákkal szemben.

A vegyi anyagok használata hadviselési eszközként tilos a nemzetközi norma alapkövének számító Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény szerint, alkalmazásuk sérti az emberi jogokat – jelentette ki.

„Senki sem alkalmazhat vegyi fegyvereket – sehol, soha és semmilyen körülmények között”

– fogalmazott.

A főképviselő üdvözölte Szíria erőfeszítéseit, melyeket az Aszad-korszakból fennmaradt, be nem jelentett és illegális vegyifegyverkészletek, valamint az ezekhez kapcsolódó programok felszámolása érdekében tesz. A világ akkor lesz biztonságosabb hely, ha ezek a készletek végleg eltűnnek – húzta alá Kallas, majd hozzátette: azok az állítások, melyek szerint Irán vegyi fegyvereket fejleszt, új dimenzióval bővítik a kibontakozó közel-keleti válságot.

A vegyifegyverek komoly fenyegetést jelentenek a nemzetközi békére és biztonságra nézve, ezért minden lehetséges eszközt meg kell ragadni alkalmazásuk megakadályozására – hangoztatta.

Az uniós főképviselő végezetül kijelentette: az Európai Unió megerősíti támogatását a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) iránt, és saját autonóm szankciórendszerén keresztül továbbra is küzd a vegyi fegyverek alkalmazása ellen.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/EPA/Olivier Hoslet

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