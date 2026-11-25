Ukrajna kész felgyorsítani a magyar nemzeti kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogainak biztosításáról szóló megállapodások végrehajtását, mivel az ehhez szükséges jogi keretek már rendelkezésre állnak – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy szerdai kijevi sajtótájékoztatón, amelyet Margus Tsahkna észt külügyminiszterrel közösen tartottak.

A tárcavezető elmondta, hogy erről Orbán Anita magyar külügyminiszterrel is beszélt. Közölte, hogy az ukrán fél konstruktívan áll a kérdéshez. „Miért húznánk az időt azoknak a vállalásoknak a teljesítésével, amelyeket a megfelelő jogi háttér birtokában rövidebb időn belül is meg tudunk valósítani?” – jegyezte meg Szibiha.

A miniszter közölte, hogy a közeljövőben több találkozóra is sor kerül, valamint újraindítják a kétoldalú mechanizmusok és bizottságok munkáját, hogy a felek jobban megértsék egymás álláspontját, és közösen érjenek el kölcsönösen előnyös célokat. „Készen állunk az ilyen párbeszédre és az ilyen lépésekre”

– hangsúlyozta.

Azt is kiemelte, hogy a magyar közösség az ukrán társadalom része, ezért Ukrajnának érdeke, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme terén az Európai Unió és az Európa Tanács legmagasabb szintű normáit alkalmazza.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Andrij Sybiha

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