Az elmúlt hétvégén a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az idei év ötödik családi hétvégéjét szervezte meg a Vadvölgy panzióban, ahol a pénteki érkezéskor barátságos, szívélyes fogadtatás várta a résztvevőket.

Bár áramszünet is volt a hétvégén, a jókedvet nem árnyékolta be: a gyerekek percek alatt egymásra találtak, és a felnőttek is hamar megtalálták a közös hangot.

Szombaton fantázia téma kártyák segítségével mutatkoztak be a családok egymásnak, a vidám családi történetek pedig még közelebb hozták őket egymáshoz.

A közös program mellett fürdőzésre, természetjárásra, csánozásra, szaunázáasra és társasjátékozásra is jutott idő. A legkisebbeket pedig az áramszünet okozta sötétben meghitt Ringató foglalkozás várta, amely nagyon különleges hangulatot adott az édesanyáknak és babáiknak.

Jó élmény volt megtapasztalni, hogy ezek a lehetőségek teret adtak a mélyebb beszélgetésekre, akár a csánozás közben is. A közös társasjáték pedig a gyermekek számára volt nagyon jó élmény, hiszen erre az otthoni környezetben sokszor nem adódik alkalmas idő.

Vasárnap a búcsúzáskor mindenki megoszoszthatta, milyen élményekkel és lelki útravalóval tér haza, majd közös énekkel és jókívánságokkal köszöntek el egymástól a családok.

„Első alkalommal vettünk részt a családi hétvégén, így eleinte kicsit izgultunk, de a kedves fogadtatás hamar feloldotta a bizonytalanságunkat. Öröm volt látni, hogy a gyerekeink milyen hamar játszótársakra találtak, és közben nekünk is jólesett más szülőkkel beszélgetni, ismerkedni. Hamar azt éreztük, hogy jó helyre érkeztünk, és örülünk, hogy ennek a közösségnek a tagjai lehetünk. Köszönjük a szervezőknek, a programfelelősöknek, Szilágyi Lászlónak és Szilágyiné Tóth Gabriellának a sok figyelmet és a közös élményeket!”

– Vass Nóra és családja, Nagydobrony

„Számunkra ez a hétvége az együtt töltött minőségi időről és a közösség erejéről szólt. Jó volt kiszakadni a rohanó hétköznapokból ès egymásra figyelni. Sok szép élménnyel, értékes gondolattal és szeretettel a szívünkben tértünk haza. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik lehetővé tették számunkra ezt a csodálatos hétvégét.”

– Kucik Alexandra és családja, Sislóc

„Számunkra ez a hétvége ismét tanulságos volt, jó érzés volt megtapasztalni, hogy bár sokan korábban idegenek voltunk egymásnak, mégis olyan közvetlenül és szeretettel fordultunk egymáshoz, mintha már régóta ismernénk egymást. Ez a nagycsaládos közösség ereje, amire büszkék lehetünk! Örülünk, hogy mindig tanulhatunk egymástól, és olyan ügyes, hozzánk hasonló területen dolgozó emberektől kaphatunk hasznos tanácsokat, akik segítenek nekünk fejlődni és még jobbak lenni. Hálásak vagyunk mindenért, a közös élményekért, a gyerekeinknek szerzett örömökért legfőképp és a sok kedvességért!”

– Beregszászi Kitti és családja, Badaló

„A családi hétvégén nagyon jól éreztük magunkat. Boldogok voltunk, hogy ismét ellátogathattunk a csodálatos Vadvölgy panzióba. Kifejezetten szeretem az ilyen alkalmakat, mert ilyenkor kiszakadunk a komfortzónánkból, és új embereket ismerhetünk meg. Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekeinknek is sikerült beilleszkedni és új barátokat szerezni. Rengeteg jó embert ismerhettünk meg a hétvége folyamán, és a bemutatkozás során számomra kiderült, hogy az itthonmaradásunk kulcsa az, hogy mindannyian több lábon állunk és sok mindennel foglalkozunk.”

– Pászka Brigitta és családja, Balazsér

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →