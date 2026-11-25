2026. november 23-án újabb állomásához érkezett a Módszertani napok Beregszászban című szakmai rendezvénysorozat, amelyet a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata szervezett. Ezúttal a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe került a középpontba.

A tanár és a MI – ki tanít kit? – Lehetőségek, korlátok és új pedagógiai kihívások a mesterséges intelligencia korában című műhelymunkán 18, kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban dolgozó pedagógus vett részt.

A szakmai program célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék az MI oktatási célú alkalmazásának lehetőségeit, ugyanakkor közösen gondolkodjanak annak szakmai, pedagógiai és etikai kérdéseiről is.

A résztvevőket Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője köszöntötte. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia már az oktatás mindennapjainak része, ezért a kérdés nem az, hogy jelen lesz-e az iskolákban, hanem az, hogy a pedagógusok miként tudják azt tudatosan, felelősen és a tanulók érdekeit szem előtt tartva alkalmazni.

A program szakmai részét Daróczi Ádám, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének docense vezette. Bevezető előadásának címe: ChatGPT és Gemini a tanári munkában.

Az előadás során a résztvevők áttekintést kaptak a ChatGPT és a Gemini pedagógiai alkalmazási lehetőségeiről, az ingyenes és fizetős verziók közötti különbségekről, valamint azokról a feladatokról, amelyekben az MI hatékonyan támogathatja a pedagógus munkáját.

Szó esett többek között óravázlatok, feladatok és tesztek készítéséről, differenciált tananyagok kidolgozásáról, prezentációk tervezéséről és digitális tananyagok létrehozásáról.

A résztvevők ugyanakkor a technológia korlátaival és kockázataival is foglalkoztak:

kiemelt szerepet kapott az MI által generált információk ellenőrzése, a pontatlanságok felismerése, valamint az adatvédelem és a felelős digitális használat kérdése.

Az előadást gyakorlati műhelymunka követte, amelynek során Daróczi Ádám szakmai irányításával a pedagógusok egy konkrét tananyagtémán, A víz körforgása a természetben című gyakorlati foglalkozás keretében próbálták ki az MI-eszközök alkalmazását.

A résztvevők óravázlatokat és tanórai feladatokat terveztek, prezentációkat állítottak össze, oktatóvideó készítésének lehetőségeit vizsgálták, valamint teszt- és ellenőrző feladatokat dolgoztak ki. A közös munka során nemcsak az elkészült tartalmakat hasonlították össze, hanem pedagógiai szempontból is értékelték azok pontosságát, életkori megfelelőségét és módszertani értékét.

A műhely egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy az MI nem a pedagógus helyettesítője, hanem egy olyan új eszköz, amely megfelelő szakmai irányítással támogatni képes a tanítás és a tanulás folyamatát.

Az MI korában ezért még fontosabbá válik a pedagógus szakmai döntéshozó, mentoráló és személyiségfejlesztő szerepe.

A szakmai nap zárásaként Gabóda Béla kiemelte: a mesterséges intelligencia akkor válhat valóban értékes pedagógiai eszközzé, ha nem a pedagógus helyett, hanem a pedagógus mellett és vele együtt szolgálja a tanulás eredményességét. A résztvevők aktív közreműködése és gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy az MI alkalmazása új lehetőségeket nyithat a korszerű, kreatív és személyre szabott pedagógiai munkában.

Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata

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