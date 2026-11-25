A házi készítésű konzervek, a marinált gombák, a szárított halak, valamint bizonyos kozmetikai beavatkozások is összefüggésbe hozhatók a botulizmussal. A ritka, de súlyos megbetegedést okozó mérgezés idegrendszeri károsodáshoz, izombénuláshoz, súlyos esetben légzésleálláshoz is vezethet – hívta fel a figyelmet a TSN ukrán hírportál.

A botulizmust a Clostridium botulinum baktérium által termelt botulinumtoxin okozza, amely az idegrendszert támadja meg. A kórokozó különösen olyan, alacsony savtartalmú, kevés sót vagy cukrot tartalmazó élelmiszerekben szaporodhat el, amelyeket oxigéntől elzárt környezetben tárolnak. A nem megfelelően elkészített házi konzervek, savanyúságok és fermentált termékek ezért különösen kockázatosak lehetnek.

A betegség leggyakrabban szennyezett élelmiszerek elfogyasztásával terjed, de kialakulhat sebeken keresztül bejutó baktériumok miatt, csecsemőknél, illetve túl nagy adagban alkalmazott botulinumtoxin-injekciók következtében is. Utóbbiakra példa lehet egyes ránctalanító vagy migrénkezelő eljárások során alkalmazott készítmények helytelen adagolása.

A botulizmus első tünetei közé tartozik a kettős vagy homályos látás, a szemhéjak lecsüngése, az izomgyengeség, a nyelési nehézség és a beszéd elmosódottá válása. Súlyosabb esetben a légzés is nehezítetté válhat. Élelmiszer eredetű megbetegedésnél hányinger, hányás, hasi fájdalom és hasmenés szintén jelentkezhet.

Csecsemőknél a betegség székrekedéssel, étvágytalansággal, gyenge vagy szokatlan sírással, valamint az izomtónus és az arckifejezés megváltozásával járhat.

A tünetek nem feltétlenül jelentkeznek egyszerre, ezért már a betegség gyanúja esetén is haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. A botulizmus sürgősségi ellátást igénylő állapot, a késlekedés életveszélyes következményekkel járhat.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a botulinumtoxin jelenléte nem állapítható meg az élelmiszer külseje, illata vagy íze alapján. Ezért a gyanús, nem megfelelően tárolt konzerveket és más élelmiszereket akkor sem szabad megkóstolni, ha azok látszólag nem mutatnak romlásra utaló jeleket.

Kárpátalja.ma

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