Borzsováról szállították Beregszász idei karácsonyfáját, amely a város ünnepi dísze lesz. A fenyő a Kossuth téren kap helyet, ahol az adventi időszakban a városlakók és a látogatók is megcsodálhatják.

Vince István, a Beregszászi kistérség alpolgármestere szerint a fa 11 méter magas és Borzsova község ajándékozta a városnak.

A karácsonyfa felállításával megkezdődött Beregszász ünnepi készülődése. November 29-én, advent első vasárnapján a hit gyertyájának meggyújtásával veszi kezdetét a közös adventi ünneplés.

A város adventi koszorúját a Pro Cultura Subcarpathica csapata készíti el.

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