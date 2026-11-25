Újabb kárpátaljai katona halálának hírét erősítették meg. A Rahói Városi Tanács közleménye szerint a háborúban esett el Volodimir Kokis terepesfejérpataki katona.

Az 1991-es születésű védőt 2022. március 19-én hívták be katonai szolgálatra. 2025. május 1-jétől eltűntként tartották számon. A nyomozási intézkedések és az azonosítás eredményei alapján megállapítást nyert, hogy Volodimir Kokis Dnyipropetrovszk megyében vesztette életét.

A temetés helyszínét és időpontját egyelőre nem közölték.

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