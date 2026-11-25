Halálos közúti baleset történt november 24-én a Beregszászi járásban, Nevetlenfalu és Aklihegy között. Egy 25 éves motoros elütött egy 54 éves gyalogost, majd olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A gyalogost kórházba szállították.

A megyei mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre két mentőegység érkezett. Az 54 éves gyalogosnál a jobb lábszár nyílt törését, jelentős vérveszteséget és vérzéses sokkot állapítottak meg. A sérültet a nagyszőlősi kórházba szállították.

A 25 éves motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

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