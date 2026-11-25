Megjelentek a rágcsálók az őszi vetésű gabonaföldeken Harkiv megyében
Rágcsálókat észleltek Harkiv megyében az őszi búzával bevetett területeken, valamint a napraforgó betakarítása utáni földeken. A szakemberek szerint a kártevők további terjedése várható.
A Harkiv Megyei Állami Élelmiszerügyi és Fogyasztóvédelmi Szolgálat szakemberei az elmúlt héten valamennyi ellenőrzött területen rágcsálók jelenlétét mutatták ki. A kártevők sűrűsége hektáronként 1,4–3 lakott kolónia között alakult.
A károkozási küszöb hektáronként 3–5 kolónia, amelynek elérésekor már indokolt a rágcsálóirtó szerek alkalmazása.
A szakemberek előrejelzése szerint a rágcsálók a következő időszakban az őszi gabonafélékre, az őszi repcére és az évelő takarmánynövényekre is átterjedhetnek. A terjedés mértékét elsősorban az időjárás és a rendelkezésre álló táplálék mennyisége befolyásolja.
A gazdálkodóknak azt javasolják, hogy rendszeresen ellenőrizzék a vetéseket, a többéves füves területeket és a parlagon hagyott földeket. Amennyiben a rágcsálók száma eléri a hektáronkénti 3–5 lakott kolóniát, indokolt a védekezés, kizárólag engedélyezett készítményekkel és az előírt biztonsági szabályok betartásával.