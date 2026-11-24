Az eddigi támogatáson felül egymilliárd forintos egyszeri segítséget kapnak a kárpátaljai magyarok még az idén Magyarországtól; az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg.

A kormányhatározatban felkérik a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon még az idén egyszeri egymilliárd forint forrás biztosításáról az idei központi költségvetésről szóló törvény Bethlen Gábor Alap fejezet nemzetpolitikai célú támogatások cím, valamint szintén még 2026-ban egyszeri 1 050 000 forint forrás biztosításáról a működtetési célú kifizetések cím javára.

Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös kedd esti beregszászi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Magyarország egyebek között orvosi berendezéseket, gyógyszereket, generátorokat és járműveket adományoz Ukrajnának.

A magyar kormányfő a Facebook-oldalán azt írta: Magyarország egymilliárd forint értékű egészségügyi és energetikai eszközökkel, gyógyszerekkel és közlekedési járművekkel támogatja Ukrajnát. „A Tisza-kormány döntött továbbá arról is, hogy a 2026-os költségvetésből az eddigieken felül további egymilliárd forint értékben támogatjuk a kárpátaljai magyarságot. Zrínyi Ilona Szociális Fejlesztési Alapot hozunk létre számukra” – tette hozzá.

Forrás: MTI

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