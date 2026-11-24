Magyarország egyebek között orvosi berendezéseket, gyógyszereket, generátorokat és járműveket adományoz Ukrajnának – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös kedd esti ungvári sajtótájékoztatóján a Jevropejszka Pravda hírportál tudósítása szerint.

Első kárpátaljai látogatása során Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, és minden lehetséges módon humanitárius segítséget nyújt a szomszédos országnak.

A miniszterelnök felidézte, hogy Magyarország a háború kezdete óta több tízezer ukrajnai menekültet fogadott be, köztük sok kárpátaljai magyart. Ismét elmondta, hogy ő maga is adott menedéket kárpátaljai fiataloknak.

„Nem érkeztünk üres kézzel, segítséget hoztunk Kárpátaljának. A csomag a betegek állapotának megfigyelésére szolgáló, nagy értékű berendezéseket, gyógyszereket, energetikai eszközöket, köztük több millió forint értékű generátorokat és járműveket tartalmaz”

– emelte ki Magyar Péter.

A miniszterelnök egy külön szociális támogatási program létrehozását is bejelentette.

„Itt, az elnök úr jelenlétében szeretném elmondani, hogy a magyar parlament a mai ülésén úgy döntött: több milliárd forinttal növeli a külhoni magyarokat támogató alap keretét. Létrehozunk egy Zrínyi Ilona nevét viselő külön szociális alapot, amelynek keretében folyósítjuk ezt a támogatást” – tette hozzá Magyar Péter.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/Nemes János

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