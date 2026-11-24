Egy 1959-ben született férfi holttestére bukkantak november 23-án a técsői járási Dombó (Dubove) település egyik patakjában – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a rendőrség 13:15-kor értesítette a mentőegységeket a holttest megtalálásáról. A tűzoltók 13:30-kor kiemelték a férfi testét a vízből, majd átadták a rendőrségnek.

A mentésben a dombói állami tűzoltó- és mentőállomás egy járműve vett részt.

Hanna Dan, a Kárpátaljai Megyei Rendőrség szóvivője elmondta, hogy a holttestet egy helyi lakos fedezte fel. A helyszíni vizsgálat során nem találtak erőszakos halálra utaló nyomokat. A halál előzetes okaként a vízbe fulladást jelölték meg, az azonban egyelőre nem tisztázott, milyen körülmények között történt az eset.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →