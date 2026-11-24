2027. január 1-jétől új előírások lépnek életbe Ukrajnában az alkoholos italok és a dohánytermékek internetes értékesítésére vonatkozóan. A szabályozás szigorúbb vásárlói életkor-ellenőrzést vezet be, emellett a jogszabályokat megszegő weboldalak és mobilalkalmazások hozzáférését is korlátozhatják.

Az új rendelkezések az alkoholos és alacsony alkoholtartalmú italokra, a sörre – az alkoholmentes változat kivételével –, valamint a dohánytermékekre, az elektronikus cigarettákra, az azokhoz használatos folyadékokra és a dohányhevítő készülékekre egyaránt vonatkoznak.

A változások értelmében interneten keresztül kizárólag olyan vállalkozások értékesíthetnek jövedéki termékeket, amelyek rendelkeznek a szükséges engedéllyel. Az online áruházaknak, weboldalaknak és mobilalkalmazásoknak emellett szerepelniük kell az Ukrán Állami Adóhivatal által vezetett, nyilvános nyilvántartásban. A már működő internetes üzleteknek a nyilvántartás elindításától számítva egy naptári hónap áll majd rendelkezésükre a regisztrációhoz.

Kétszer is ellenőrzik a vásárlók életkorát

Az egyik legfontosabb változás a vásárlók életkorának ellenőrzését érinti. A jövőben már nem lesz elegendő az a weboldalakon gyakran alkalmazott jelölőnégyzet, amellyel a vásárló egyszerűen megerősíti, hogy elmúlt 18 éves.

Az online rendelés és fizetés során a kereskedőknek technikai eszközökkel kell igazolniuk a vásárló nagykorúságát. Ehhez többek között a Gyija állami digitális szolgáltatás, illetve banki azonosítási megoldások is használhatók.

Az életkort a termék átvételekor is ismét ellenőrizni kell. A futárnak vagy a postai szolgáltató munkatársának a csomag átadásakor meg kell győződnie a címzett nagykorúságáról, és ellenőriznie kell az erre alkalmas okmányt. Ennek hiányában a termék nem adható át.

A szabályszegő webáruházakat blokkolhatják

Az előírások megsértése komoly következményekkel járhat. Amennyiben az adóhivatal illegális online értékesítést észlel, vagy azt állapítja meg, hogy az adott weboldal, illetve alkalmazás nem szerepel a kötelező nyilvántartásban, kezdeményezheti a hozzáférés korlátozását.

A hadiállapot idején az internetszolgáltatóknak az illetékes hatóság rendelkezése alapján három munkanapon belül kell blokkolniuk az érintett weboldalakat. A mobilalkalmazások esetében az intézkedés érdekében az alkalmazás-áruházakhoz, így az App Store-hoz és a Google Playhez fordulhatnak.

Az új szabályozás célja az online alkohol- és dohánytermék-kereskedelem ellenőrzésének szigorítása, valamint a kiskorúak ilyen termékekhez való hozzáférésének megakadályozása.

Kárpátalja.ma

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