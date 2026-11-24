Tuberkulózisjárványt vizsgálnak Cserkasziban, ahol október 22-e óta 26 fertőzöttet azonosítottak, köztük 23 gyermeket. Az érintett diákok tíz oktatási intézménybe járnak.

A Cserkaszi Megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ tájékoztatása szerint valamennyi beteg kezelés alatt áll. A szakemberek járványügyi vizsgálatot folytatnak, feltérképezik a fertőzés lehetséges forrását, valamint azonosítják és kivizsgálják a betegekkel kapcsolatba került személyeket.

Az érintett oktatási intézményekben járványügyi intézkedéseket vezettek be, ugyanakkor egyelőre nincs szükség a jelenléti oktatás felfüggesztésére.

Az egészségügyi szakemberek hangsúlyozzák, hogy a tuberkulózis elsősorban a fertőző betegekkel való tartós, szoros érintkezés során, a levegőn keresztül terjed. A közös oktatási intézménybe járás önmagában nem jelenti azt, hogy a gyermek megfertőződött.

A betegség gyógyítható, a korai felismerés pedig segíthet megelőzni a súlyosabb következményeket. A tartós köhögés, láz, éjszakai izzadás, gyengeség vagy fogyás esetén a szülőknek érdemes gyermekorvoshoz fordulniuk.

Ukrajnában a tuberkulózis diagnosztizálása és kezelése ingyenes.

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