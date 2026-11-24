Az Ukrajna melletti szolidaritásra szólította fel térségbeli partnereit Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn Pozsonyban, a visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) és Ausztria miniszterelnöki találkozóját követő közös sajtóértekezleten.

Tusk méltatta, hogy a V4 több témában közös álláspontot képvisel. Egyetlen kivételt jelent az Ukrajnával és Oroszországgal szembeni politika – jegyezte meg. Felszólította a pozsonyi találkozó résztvevőit, hogy támogassák Ukrajnát a következő „kritikus hónapokban”, mivel az orosz agresszió „már átlépte Ukrajna (nyugati) határait (is)”.

„Jelenleg nemcsak arra kérem önöket, hogy Ukrajnával legyenek szolidárisak, hanem Lengyelországgal is”, ugyanis az Ukrajnának nyújtott segítség ma „közvetlen segítséget jelent Európa és Lengyelország számára is „

– mondta Tusk.

Utalva a Lengyelországban pénteken becsapódott, orosz gyártmányúnak azonosított három robotrepülőgéppel kapcsolatban Tusk leszögezte: „a (konfliktus) eszkalálása tény, és a következő hónapok még ennél is sokkal veszélyesebbek lehetnek”.

Kijelentette továbbá: szeretné, ha Ukrajna „képes lenne lelőni” azokat az orosz légieszközöket, amelyek az Európai Unió (EU) területét, benne Lengyelországot veszik célba.

Az Ukrajnának nyújtandó további uniós támogatásra vonatkozó újságírói kérdésre Tusk úgy reagált: nem tudja, „minek kell még történnie Lengyelország vagy más EU-tagállamok területén ahhoz, hogy mindenki megértse: Oroszországot meg kell állítani”, ennek pedig „a független Ukrajna a legolcsóbb módszere”.

Az EU 2028 és 2034 közötti költségvetéséről Tusk elmondta: „biztosan nem egyezik bele” ennek jelenlegi tervezetébe. Azzal érvelt: Lengyelországnak és más térségbeli államoknak „több, nem pedig kevesebb forrásra van szükségük”. A geopolitikai helyzet, Oroszország ukrajnai agressziója, valamint a térségbeli államokban jelenleg emelkedő energiaárak miatt is „nagyobb, nem pedig kisebb európai forrásokat kellene előirányozni” a V4 számára – hangsúlyozta a lengyel kormányfő.

Bejelentette: ebben a témában „nagyon határozott lesz” az uniós színtéren, nem egyezik bele az olyan költségvetési tervezetbe, amely „magasabb energiaárakat, súlyos társadalmi terheket”, valamint az EU keleti részében fekvő országok védelmi képességeinek gyengülését vonná maga után.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Pozsony, 2026. november 23. Donald Tusk lengyel miniszterelnök a visegrádi országok (V4) miniszterelnökeinek kibővített találkozóját követő sajtótájékoztatón a pozsonyi várban 2026. november 23-án. A találkozón részt vett Christian Stocker osztrák kancellár is. MTI/Krizsán Csaba)

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