Akár 32,7 millió tonnára is emelkedhet a búza, a kukorica és az árpa együttes zárókészlete Ukrajnában a 2026/2027-es gazdasági év végére. Ez háromszorosa az előző szezonban mért mennyiségnek, és 69 százalékkal haladná meg a korábbi történelmi rekordot. A felhalmozódás legfőbb oka az export visszaesése lehet.

Az Ukrán Agrárüzleti Klub előrejelzése szerint (UKAB) a három fő gabonaféle termelése a 2026/2027-es gazdasági évben elérheti az 59,2 millió tonnát, miközben a belföldi felhasználás várhatóan 16,9 millió tonna lesz. Az export ezzel szemben jelentősen visszaeshet: a 2025/2026-os gazdasági év 37 millió tonnájával szemben mindössze 20,2 millió tonnára számítanak.

A legnagyobb készletnövekedés a kukoricánál várható: zárókészlete elérheti a 19,2 millió tonnát, szemben az előző szezon 5,7 millió tonnájával. Ez a három gabonaféle teljes készletének közel 59 százalékát teheti ki. A kukorica exportja a korábbi 21,3 millió tonnáról 6 millió tonnára csökkenhet. A búza várható zárókészlete 10,9 millió, az árpáé pedig 2,6 millió tonna lehet.

Az eddigi rekordot a 2021/2022-es gazdasági évben jegyezték fel, amikor a három gabonaféle együttes zárókészlete 19,4 millió tonnát tett ki. A felhalmozódás akkor az orosz teljes körű invázió kezdetével és a tengeri kikötők blokádjával függött össze. A készletek ezt követően fokozatosan csökkentek: a 2022/2023-as szezonban 11 millió, a 2023/2024-esben 5,6 millió, a 2024/2025-ösben pedig 3,6 millió tonnát értek el.

Az UKAB számításai szerint ahhoz, hogy a készletek további növekedése megálljon, évente legalább 42,5 millió tonna gabonát kellene exportálni. A már felhalmozott mennyiség érdemi csökkentéséhez azonban ennél is nagyobb kivitelre lenne szükség.

Az UKAB szerint a gabonapiac viszonylagos egyensúlyának helyreállításához még kedvező körülmények között is legalább három további gazdasági szezonra lesz szükség. A felhalmozódó készletek mindeközben továbbra is nyomást gyakorolhatnak a belföldi gabonaárakra.

Kárpátalja.ma

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