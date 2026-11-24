Földrengést észleltek Ukrajnában
Földrengést regisztráltak november 24-én éjszaka Ukrajnában, Csernyivci megyében. A földmozgásról az Ukrán Speciális Ellenőrzési Főközpont számolt be.
A szakemberek adatai szerint a rengést éjfél után, kijevi idő szerint 00:09-kor észlelték. A földrengés magnitúdója 1,4-es volt, fészke pedig 7 kilométeres mélységben helyezkedett el.
A központ tájékoztatása szerint a földmozgás az észrevehetetlen kategóriába tartozik, így a lakosság várhatóan nem érzékelte a rengést.
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