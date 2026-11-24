Megtartották Beregszászban a kollégiumok közötti römibajnokságot

Negyedik alkalommal szervezett az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület kollégiumok közötti römibajnokságot Beregszászban, az Ortutay-központban.

A november 18-i esti programon a Kálvin János Református Szakkollégium, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Hallgatói Önkormányzata, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum diákjai vettek részt.

Emellett további 15 fő indult a felnőttek kategóriájában.

A szurkolók és érdeklődők pedig társasjátékokkal, közös teázással és beszélgetéssel tették tartalmassá az estéjüket.

A bajnokság célja ezúttal is a közösségek építése, az egymással való ismerkedés és a közös kikapcsolódás volt.

A játékosok sorsolás útján ültek le a 4-4 fős, valamint az 5-5 fős asztalokhoz.

A két fordulóból álló megmérettetés első része öt menetből állt. Valamennyi asztaltól a legjobb eredményt elért játékos jutott tovább a második, szintén öt menetből álló fordulóba.

A IV. Römibajnokságon az alábbi eredmény született:

A felnőtt kategóriában három első helyezést hirdettek, melyeket Harapkó Marianna, Harapkó György és Marosi István nyert meg.

A kollégiumok közötti versenyt Tar Viktor, a Kálvin-szakkollégium lakója nyerte meg.

Második lett Sipos Attila, az Ortutay-szakkollégium hallgatója.

Elemér Görögkatolikus Szakkollégium lakója.

Harmadikként végzett Gál Gergely az Ortutay-szakkollégiumból.

A résztvevők emléklapban részesültek. A nyertesek a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ egy-egy ajándékát vihették haza.

Marosi Anita

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