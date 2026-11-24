Megtartották Beregszászban a kollégiumok közötti römibajnokságot
Megtartották Beregszászban a kollégiumok közötti römibajnokságot
Negyedik alkalommal szervezett az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület kollégiumok közötti römibajnokságot Beregszászban, az Ortutay-központban.
A november 18-i esti programon a Kálvin János Református Szakkollégium, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Hallgatói Önkormányzata, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum diákjai vettek részt.
Emellett további 15 fő indult a felnőttek kategóriájában.
A szurkolók és érdeklődők pedig társasjátékokkal, közös teázással és beszélgetéssel tették tartalmassá az estéjüket.
A bajnokság célja ezúttal is a közösségek építése, az egymással való ismerkedés és a közös kikapcsolódás volt.
A játékosok sorsolás útján ültek le a 4-4 fős, valamint az 5-5 fős asztalokhoz.
A két fordulóból álló megmérettetés első része öt menetből állt. Valamennyi asztaltól a legjobb eredményt elért játékos jutott tovább a második, szintén öt menetből álló fordulóba.
A IV. Römibajnokságon az alábbi eredmény született:
A felnőtt kategóriában három első helyezést hirdettek, melyeket Harapkó Marianna, Harapkó György és Marosi István nyert meg.
A kollégiumok közötti versenyt Tar Viktor, a Kálvin-szakkollégium lakója nyerte meg.
Második lett Sipos Attila, az Ortutay-szakkollégium hallgatója.
Elemér Görögkatolikus Szakkollégium lakója.
Harmadikként végzett Gál Gergely az Ortutay-szakkollégiumból.
A résztvevők emléklapban részesültek. A nyertesek a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ egy-egy ajándékát vihették haza.
Marosi Anita
Kárpátalja.ma