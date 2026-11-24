A gyenge idei kukoricatermés következményeire rövid távon az ukrán gabona szigorú felügyelet melletti beengedése lehet a megoldás – közölte az MTI-vel hétfőn a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége.

Az érdekképviselet az európai szintű hiány miatt sürgeti az importot. Románia felől a Duna alacsony vízállása hosszú időn át nem tette lehetővé a szállítást, Lengyelországban vannak még elérhető tételek, de a kukoricahiány európai szintű, miközben a sertéstartók az elmúlt 30 év legnehezebb piaci válságán mennek keresztül.

A terméskiesést búzával, árpával is lehet mérsékelni, ám ez a keresletet élénkítve hozzájárul a takarmányárak emelkedéséhez – mutattak rá. Abszurdnak nevezték egyúttal, hogy számos európai államba érkezik ukrán kukorica, így máshol 10-15 százalékkal alacsonyabbak a takarmányköltségek, az olcsó külföldi sertéshús aztán Magyarországra eljutva tönkreteszi a magyar sertéstartókat, vágóhidakat.

A kisebbek több mint 10 százaléka már felhagyott a termeléssel, és több magyarországi nagyüzemben is megállították már a termékenyítéseket. Veszélybe kerülhet az önellátás is sertéshúsból, az emberi fogyasztásra nem alkalmas kukorica kereslete pedig csökkenni fog belföldön – írták.

Az érdekképviselet korábbi közleménye szerint a rendkívül alacsony idei kukoricatermés miatt az állattartók és az ipari felhasználók Magyarországon 1,5-2 millió tonna importra szorulnak. Éves kukoricaigényük együttesen meghaladja a 3 millió tonnát. Hosszabb távon a vetésszerkezet, a földművelési gyakorlat, a takarmányreceptúrák módosítása, a klímához jobban alkalmazkodó növénytermesztési és állattenyésztési termelési rendszerek kialakítása és alkalmazása lenne a megoldás – tették hozzá.

A Magyar Gabonafeldolgozók,Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége 1,4 millió tonnás kukoricatermés és 3,5 millió tonnához közelítő belföldi felhasználás mellett 2 millió tonnás importszükséglettel kalkulál – közölték hétfőn az MTI-vel. Becsléseik szerint a környező országokból 1,2 millió tonna kukorica szerezhető be, a fennmaradó 800 ezer tonnás szükséglet az ukrán importtilalom feloldásával elégíthető ki.

Az idei szezon minőségi oldalról is problémás a magas aflatoxinszennyezettség miatt, az eddigi mérések szerint a belföldi termés 10-15 százalékában határérték fölötti, így sem élelmiszeripari, sem takarmányozási célra nem használható. A folyamatos és megfelelő minőségű alapanyag-ellátás biztosítása érdekében tehát már eddig is érkezett kukorica az országba, de a megfizethető importlehetőségek a kivételesen magas európai kukoricahiánya miatt végesek.

Az Ukrajnából érkező kukorica mind mennyiségi, mind minőségi szempontból megfelelő, nélküle a magyarországi ellátás 2027 elejére kritikussá válhat. Ilyen volumenű kiesést, mint az idei, nem lehet más gabonával vagy takarmány-alapanyaggal pótolni, nincs megfelelő mennyiségben és áron helyettesítő alapanyag

– tették hozzá.

A közlemény szerint az ukrán kukorica áthaladhat ugyan Magyarországon, de az itteni vállalkozások nem vásárolhatnak belőle, ami komoly versenyhátrány a környező európai takarmánygyártókkal és feldolgozókkal szemben.

A belföldi gabonaárak jellemzően a környező országok szintjeinél magasabbak, így az import nem okoz többletköltséget. A takarmány- és feldolgozóipar, valamint az állattartó szektor versenyképes működésének alapja a folyamatos, kiszámítható és megfelelő minőségű alapanyagellátás.

A takarmánykeverőket és a feldolgozókat, illetve rajtuk keresztül az állattartókat is hátrányosan érinti, hogy az exportpiacokon a versenytársak olcsóbb alapanyagot használnak. Ez a versenyhátrány nyit utat a Magyarországra irányuló élelmiszerimport előtt is. Az exportpiacok elvesztése hosszú távon a belföldi termelésű gabona felvevőpiacát is hátrányosan érinti. Versenyképes belföldi élelmiszer és takarmányipar nélkül a magyar mezőgazdaság kitettsége a világpiaci hatásokkal szemben a korábbinál jóval nagyobb lenne – írták.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →