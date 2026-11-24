Civilek haltak meg az éjszakai orosz légicsapásokban Ukrajnában
Legalább ketten meghaltak, több mint harmincan pedig megsebesültek az orosz hadsereg keddre virradóra végrehajtott légicsapásaiban Ukrajnában, emellett lakóépületekben és létfontosságú infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek – jelentették az ukrán hatóságok.
Az délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában ketten meghaltak, harminckét ember, köztük négy gyerek pedig megsebesült egy ötszintes lakóházat ért orosz légicsapásban, az épület részben megsemmisült – tudatta Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója a Telegram-csatornáján. Többszintes lakóházak és családi házak rongálódtak meg, valamint egy közlekedési infrastrukturális létesítményben is károk keletkeztek – fűzte hozzá.
Egy ember megsebesült az Ukrajna nyugati-középső részén található Vinnicjában egy létfontosságú infrastrukturális létesítményt keddre virradóra ért találatban – számolt be Szerhij Morgunov polgármester a Telegramon.
Drónokkal támadta az orosz hadsereg Dnyipropetrovszk megye három járását, Pavlohradban egy 29 és egy 36 éves férfi megsebesült – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó.
A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 96 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 73 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenhárom helyszínen találatokat rögzítettek, két esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.
Forrás: MTI