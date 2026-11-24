Legalább ketten meghaltak, több mint harmincan pedig megsebesültek az orosz hadsereg keddre virradóra végrehajtott légicsapásaiban Ukrajnában, emellett lakóépületekben és létfontosságú infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek – jelentették az ukrán hatóságok.

Az délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában ketten meghaltak, harminckét ember, köztük négy gyerek pedig megsebesült egy ötszintes lakóházat ért orosz légicsapásban, az épület részben megsemmisült – tudatta Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója a Telegram-csatornáján. Többszintes lakóházak és családi házak rongálódtak meg, valamint egy közlekedési infrastrukturális létesítményben is károk keletkeztek – fűzte hozzá.

Egy ember megsebesült az Ukrajna nyugati-középső részén található Vinnicjában egy létfontosságú infrastrukturális létesítményt keddre virradóra ért találatban – számolt be Szerhij Morgunov polgármester a Telegramon.

Drónokkal támadta az orosz hadsereg Dnyipropetrovszk megye három járását, Pavlohradban egy 29 és egy 36 éves férfi megsebesült – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 96 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 73 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenhárom helyszínen találatokat rögzítettek, két esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

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