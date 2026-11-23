A november 24-ei áramszünetek ütemterve
A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közzétette a keddi áramkimaradások ütemtervét.
A korlátozás minden alvonalat érint, november 24-én a fogyasztók 1,5–4,5 órányi áramszünetre számíthatnak.
Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.
Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho oldalán is elérhető.
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