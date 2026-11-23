Ukrajna elsődleges feladata a légvédelem megerősítése a közelgő tél előtt – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a NATO Parlamenti Közgyűlésének 72. éves ülésszakán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy országa további Patriot és NASAMS légvédelmi rendszerekre, valamint SAMP/T rendszerekre és az azokhoz szükséges rakétákra szorul.

Zelenszkij arra kérte a partnereket, hogy ne hagyják raktárakban a ballisztikus támadások elhárítására alkalmas elfogórakétákat, hanem segítsék azok eljuttatását Ukrajnába.

Az államfő emellett szorgalmazta, hogy mielőbb tartsanak négyoldalú találkozót Ukrajna, Európa, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.

Kijev akár már holnap készen állna a tárgyalásokra.

Zelenszkij – a partnerektől számazó információk alapján – arról beszélt, hogy karácsony előtt megpróbálhatják tető alá hozni a találkozót. Ukrajna viszont abban reménykedik, hogy erre még korábban sor kerülhet.

Az elnök szerint a tárgyalásokra egyértelmű napirenddel kell érkezni, amelyet Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok előzetesen egyeztetett.

Zelenszkij úgy fogalmazott:

a háború utáni időszak legfontosabb kérdésére, vagyis arra, hogy mi következik a konfliktus lezárása után, közös választ kell adni. Ez pedig a valódi biztonság megteremtése Ukrajna, Oroszország valamennyi szomszédja, Európa és az egész euroatlanti térség számára.

Ennek eléréséhez szerinte a partnerek szoros együttműködésére van szükség.

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