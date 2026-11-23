Két kárpátaljai katona halálát erősítették meg hivatalosan, akik korábban eltűntként szerepeltek a nyilvántartásban. A szomorú hírt a Nagyszőlősi Városi Tanács közölte a Facebook-oldalán.

A 44 éves Sztaroszta Jurij Vasziljovics katonaorvos őrmester, a Nagyszőlősi járásban található Fakóbükk (Bukove) lakosa 2024. szeptember 17-én esett el. A katona egy harci feladat teljesítése közben vesztette életét Donyeck megye Pokrovszki járásában, Novohrogyivka közelében.

A másik áldozat, a 54 éves Szilberhar Olivér Sándorovics főtörzsőrmester Nagyszőlős lakosa volt. 2023. október 21-én hunyt el a harctéren, Donyeck megye Bahmuti járásában, Bohdanyivka település térségében.

A városvezetés részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családtagjainak és bajtársainak.

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